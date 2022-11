Niños pasaron de dibujar postales mundialistas a pegar las reales, gracias a buenos samaritanos

Los niños están que brincan en una pata de la alegría de las postales que les regalaron. Foto: Cortesía. (Cortesía de Laura Víquez)

Hasta hace una semana, los niños de un grupo de materno de la escuela Rafael Moya Murillo, en Heredia, dibujaban a los jugadores que salen en el álbum del mundial de Qatar, porque no tenían dinero para comprar las postales, pero ahora están que no caben de la alegría porque les han regalado un montón.

Laura Víquez, educadora de los chiquitos, dice que no tiene palabras para agradecer tanto cariño de personas que ni siquiera conocen.

“A la escuela han llegado sobres con postales, han enviado por correo desde Quepos y otras partes del país. Ha sido muy conmovedor recibir el cariño materializado en postalitas.

“Los niños están felices y con muchas ganas de llenar el álbum. Me tuve que organizar con los padres y madres de familia, para que lleguen uno por día a ayudarme a pegar las postalitas con los niños ya que hay que ayudarles a despegarlas, buscar el país, número, etc. Es humanamente imposible hacerlo sola, seguir la rutina de clases y no descuidar otros contenidos pedagógicos. Me encanta que la familia se involucre, otro aprendizaje para los niños del proyecto: la familia es ente activa en la educación”, contó.

A la Sele de Costa Rica la terminaron con dibujos para estimular la creatividad. Foto: Cortesía. (Cortesía de Laura Víquez)

La maestra dijo también que como forma de agradecimiento a todas las personas que les han enviado postales y álbumes, los angelitos han hecho un montón de dibujitos.

“Nos dimos a la tarea de terminar la selección de Costa Rica con sólo dibujos para destacar la creatividad que siempre debe ser parte del proceso de enseñanza - aprendizaje de los niños”, manifestó la educadora.

Muchas enseñanzas

El proyecto del álbum empezó hace unas semanas cuando a la escuela llegó una donación de álbumes mundialistas y a cada grupo le entregaron dos.

“Yo no quería pedir ni dinero ni postales a las familias ya que sabía que eso era un gasto económico y son tiempos difíciles para todos, así que surgió la idea de que los niños y niñas hicieran sus propias postalitas, trabajando creatividad, motora fina y aprendiendo cultura general de países. Los niños tienen 5 y 6 años y se entusiasmaron con la idea”, contó Laura.

Con dibujos lo niños le agradecen a quienes les envían postales. Foto: Cortesía. (Cortesía de Laura Víquez)

La maestra le ha sacado el jugo al tema de los álbumes y los ha aprovechado para enseñarles a los niños sobre las banderas de los diferentes países, las costumbres, la ubicación geográfica, entre otros temas importantes.

Ella le contó a una amiga llamada Irene Jiménez que los niños estaban dibujando las postales y eso la conmovió, por eso, junto a su hija Alma, empezó una campaña de recolección de postales donadas que ha sido todo un éxito.

“Ha sido verdaderamente sorprendente, nos han llamado persona de Quepos, Guanacaste, Cartago, y otros lugares, hasta nos llamó un seleccionado nacional que nos ofreció postales, ¡imagínese! Uno de los muchachos que estos chiquitos están dibujando nos va a ayudar a llevarles postales, solo que no puedo decir el nombre, porque él pidió que no lo dijéramos. Sabemos que todo esto va a hacer muy felices a los niños de esa escuela”, expresó Irene.

Si usted también quiere regalar postales, puede contactar a Irene al celular al número 8312-6590.