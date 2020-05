“Yo sé muy bien que la comida del Ministerio de Educación es específica para cada hijo; sin embargo, me ha servido mucho para que todos en la casa tengamos aunque sea un poquito para comer, en verdad que ha sido una gran bendición. De no ser por esa gran ayuda, casi que puedo decir que no hubiésemos tenido absolutamente nada para comer”, reconoció la mamá.