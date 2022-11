No haga loco con los tamales y las boquitas este fin de año

El domingo empieza el mundial y dentro de 12 días arranca diciembre, época en la que las agendas se llenan de actividades y los ticos mandamos la dieta al carajo y damos rienda suelta al diente.

Por eso los nutricionistas hacen un llamado para que las personas tengan moderación y no abusen de los tamalitos y las boquitas que se hagan mientras ve los partidos del mundial porque eso puede ocasionar graves consecuencias a su salud.

Ojo, sabemos que no va a dejar pasar la oportunidad de compartir y disfrutar estas fechas con los amigos y familiares, pero lo que piden en el Colegio de Profesionales en Nutrición (CPN), es que incluya alimentos saludables en dichas reuniones.

En vez de optar por el chifrijo, la birra, los snacks y carne asada, puede optar por poner aperitivos saludables como palitos de apio o zanahoria, como los que le dan en algunos restaurantes acompañando unas alitas.

El nutricionista Greivin López, representante del CPN, explica que “en la época navideña y del mundial aumenta el consumo de alimentos, ya que es parte de los hábitos que se instauran en las personas desde niños, en donde se acompañan las emociones y festejos con comida”.

“Mundial, más Navidad, más aguinaldo puede convertirse en una bomba de tiempo no solo en la parte nutricional, sino económica, laboral y familiar si las personas no realizan un buen manejo de la situación y caen en excesos. Aunque nos guste mucho el fútbol, debemos tener claras las prioridades, la temporada dura un mes nada más y la idea es que al final de ese periodo no se presenten consecuencias negativas”, afirma el nutricionista y psicólogo.

Esos abusos de comida pueden aumentar su colesterol y triglicéridos, afectar su hígado graso e incluso darle diabetes a los prediabéticos que desconocen su condición.

Asegúrese de reconocer si va a comer realmente por hambre o si es por ansiedad o presión social.

¿Peca y reza?

Los ticos somos muy dados a pensar que el que peca y reza empata y en este caso, al menos podría aplicarlo haciendo ejercicio para bajar lo que comió de más.

Si organiza una carne asada para estas fechas mundialistas o navideñas, equilibre el plato con acompañamientos saludables. Foto: Mayela López (Mayela López)

Haga ejercicio : No deje de moverse, esto le ayudará a regular las hormonas, emociones y la ansiedad que también generan el fútbol y la temporada navideña.

: No deje de moverse, esto le ayudará a regular las hormonas, emociones y la ansiedad que también generan el fútbol y la temporada navideña. Coma sin remordimiento , pero racionalmente: Disfrute de lo que quiera comer, identifique cuando ya esté satisfecho y ponga un freno para evitar excesos. Usted tiene el dominio de su alimentación. Programe cuándo quiere darse esos gustos para que no se salga de control.

, pero racionalmente: Disfrute de lo que quiera comer, identifique cuando ya esté satisfecho y ponga un freno para evitar excesos. Usted tiene el dominio de su alimentación. Programe cuándo quiere darse esos gustos para que no se salga de control. Incluya alimentos de calidad: Si hace un desayuno o almuerzo contemple proteínas, gallo pinto, yogurt, frutas y frutos secos, por ejemplo. Para picar puede pensar en zanahoria o chayote con limón y sal (se refrigera con anticipación en un recipiente).

