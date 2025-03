“No hay escasez de especialistas en el país” dice sindicato, entonces, ¿qué es lo que pasa?

Los ticos ya están hartos de la enormes listas de espera que hay en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Cada vez es más el tiempo que hay que esperar para hacerse exámenes y ser atendido por especialistas, y no pareciera haber una solución a la vista, ya que en lugar de aumentar el número de estos profesionales, más bien muchos se están yendo a buscar oportunidades a la medicina privada para mejorar sus ingresos.

LEA MÁS: Revelación aterradora: médico dice que crisis de especialistas golpea con fuerza a los bebés

La CCSS no tiene capacidad para capacitar más especialistas, dice sindicato. (Albert Marín)

Ahorita hay un debate de si realmente hay faltante de especialistas en el país.

La Comisión de la Asamblea Legislativa que investiga las irregularidades que se han estado dando en la Caja, ha indagado sobre el tema para saber a qué se debe la crisis y buscar soluciones, pero las cosas que han salido a la luz son muy preocupantes.

Este martes estuvieron en la Comisión el doctor Rodrigo Chamorro, jefe de cirugía del Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, y Mario Quesada, presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), ambos tienen opiniones muy distintas sobre el tema.

LEA MÁS: ¿Qué pretende el proyecto para congelar plata que tiene agarrados del pelo a los diputados?

Chamorro dice que es un hecho que hacen falta muchos especialistas y asegura que hay personas y sectores que han frenado la formación de estos profesionales, lo que agrava la crisis.

“Algunos tienen monopolizados los posgrados en ciertos sitios. El tema de neonatología que estamos viviendo una emergencia seria, por falta de neonatólogos, ese es un caso buenísimo, el posgrado está monopolizado en el hospital de Niños y tiene un problema que nadie quiere hacer la especialidad por un tema de problema de clima organizacional, entonces, estamos en una crisis terrible donde están muriendo neonatos. Yo les enseñé la curva de mortalidad neonatal, como subió, pero diay, todo el mundo es ciego sobre qué está pasando con el tema de formación de especialistas en esa especialidad. Hay que hurgar en cada especialidad y vamos a encontrar problemas y problemas.

LEA MÁS: Detienen a exdirector del Conavi por supuestos nexos con un caso de corrupción

Muchos especialistas se han ido por el salario global. (CorAll Family)

“Todo depende de los especialistas, por eso yo decía, ¿qué porcentaje de los especialistas de un servicio tienen nombramiento con la UCR?, yo le aseguro que en muchos servicios ni la mitad, ¡utilicemos todos! Todos los miembros de un servicio, de una especialidad específica, pueden ser, lo único es que hay que darle cinco días de vacaciones y los nombran como miembros de la especialidad y aumentamos la tasa de formación, pero, ¿cuál es el problema? que hay negación”, señaló Chamorro.

“No hacen falta especialistas en el país”

Por su parte, el doctor Mario Quesada ve las cosas diferentes, él dice que no se pueden formar más especialistas porque no hay capacidad instalada, es decir, los centros médicos del país no tienen las condiciones para tener más especialistas.

Él asegura que la formación de médicos especialistas depende de la capacidad instalada de la Caja y que de momento no se pueden formar más especialistas porque no se tiene la suficiente, es decir, faltan profesores, infraestructura y equipamiento.

El médico indicó además que la Caja es el ente responsable de realizar los respectivos estudios técnicos sobre capacidad instalada y necesidad de especialistas. También dijo que en el país no hay un faltante general de especialistas, aunque en algunas especialidades dentro de la Caja sí hacen falta. Para Quesada, esto se debe a un “grave problema” de retención provocado por las “deficientes” condiciones laborales que ofrece la institución.

Un tema central de esa fuga de especialistas es el salario global que ha causado tanta polémica y que ha causado que mucho profesionales salgan huyendo de la Caja.