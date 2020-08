“Muchos pacientes jóvenes que se complican por virus respiratorios, se descubre luego que eran asmáticos y no habían sido diagnosticado. Eso es muy importante porque puede ser que el paciente tenga una enfermedad que no conocía y por confiarse no han hecho una consulta, pero eso no quiere decir que no pueda enfermarse”, explicó el neumólogo Estrada.