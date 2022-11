No quedan ni 150 mil enteros del Gordo Navideño

Si quiere pulsearla bonito para convertirse en un nuevo millonario a partir del próximo 18 de diciembre con el Gordo Navideño de la Junta de Protección Social (JPS), le advertimos que ya no quedan ni 150 mil enteros.

La JPS nos confirma que para el 21 de noviembre del 2022 se ha vendido un 63% de los 400 mil enteros que se imprimieron porque es edición cuádruple y cada edición es de 100 mil enteros. Ya solo quedan 146.442 enteros.

El Gordo Navideño se está yendo como pan caliente, no lo piense mucho. (Rafael Pacheco Granados)

Para esta fecha del año pasado, la venta estaba en 215 mil enteros vendidos, para este 2022 el asunto camina mucho mejor porque la venta va por 253.558 enteros.

Video: El premio mayor del Gordo Navideño será de ¢1.600 millones

Nos explica la JPS que en su edificio principal en San José ya se vendieron 236.958 enteros de 40 pedacitos cada uno y por Internet el tema ajusta los 16.600 enteros.

Poco a poco el tico le va agarrando el gustico a comprar lotería por Internet. La diferencia entre las ventas 2021 y este 2022 en la calle es de 17%, pero la diferencia de las ventas 2021 y 2022 en Internet es del 38%.

El 18 de diciembre se juega el sorteo más esperado del año de la JPS. (Rafael Pacheco Granados)

Desde el pasado 3 de octubre se puso a la venta el Gordo Navideño. El Premio Mayor es de 1.600 millones de colones por cada uno de los cuatro enteros que se pusieron a la venta, en total, hablamos de ₡6.400 millones.

Cada pedacito vale dos rojitos y el entero está en ₡80 mil. Si usted se pega un pedacito con número y serie, se gana ₡40 millones.

El segundo premio importante es de ₡160 millones por entero y el tercero de ₡80 millones por entero. En total la Navideña tendrá 600 premios directo. El plan de premios supera los ₡20.267 millones.

Agüizoteros, desde el 2011 el Gordo Navideño ha salido 5 veces en número alto

No se le olvide que para el Gordito de Medio Año se hizo con emisión doble, o sea, 200 mil enteros y faltando casi dos semanas para el sorteo, que fue el domingo 3 de julio, ya no había ni un pedacito porque se vendió todo. No se la juegue.