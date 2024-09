Nogui Acosta, ministro de Hacienda, enfrentará este martes una dura prueba

Nogui Acosta, ministro de Hacienda, enfrentará este martes, al mediodía, una dura prueba en la Asamblea Legislativa.

Luego de que el viernes pasado presentara el Presupuesto Nacional 2025, los diputados de la Comisión Permanente de Hacendarios iniciarán las audiencias con los distintos jerarcas para discutir la letra menuda del presupuesto y así hacer los ajustes necesarios.

01/09/2023 Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, presentó el Proyecto de Ley Presupuesto Nacional 2024 al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y a la presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez. (Rafael Pacheco Granados)

El primero en sentarse en la silla caliente será Nogui, y si por la víspera se saca el día no será una misión fácil porque ya los diputados han hecho fuertes críticas al presupuesto, debido a los recortes que tiene.

La diputada liberacionista, Paulina Ramírez, quien es la presidenta de la comisión de Hacendarios, ya le mandó un mensaje fuerte y claro al Gobierno sobre este presupuesto.

En una primera valoración, la diputada detectó algo que le paró el pelo: los recursos para la educación (preescolar, primaria y secundaria) disminuyen en ¢18.001 millones para el 2025, si se compara con el presupuesto autorizado a agosto del 2024.

“Nos vienen a confirmar que la educación no es una prioridad para el Ejecutivo, no les interesa que los estudiantes dejen de recibir clases en condiciones precarias. Esos recursos de menos se le están quitando a escuelas y colegios”, reaccionó la congresista ante los datos reales.

Pese a que el viernes durante la presentación del presupuesto, Hacienda informó que una de las prioridades de este plan de gastos era la educación y que se estaban destinando ¢22.060 millones adicionales, los datos obtenidos de esa institución revelan que mientras que el presupuesto autorizado a agosto de 2024 es de ¢2.598.415.679.437 el del 2025 será de ¢2.580.414.000.000, es decir, hay una disminución de -0,7 % equivalentes a ¢18.001.679.437.

30/09/2024. Presentación del presupuesto ordinario de 2025. Asamblea Legislativa, San José. Fotografía: Lilly Arce. En la fotografía: Rodrigo Arias, Nogui Acosta, Paulina Ramírez,.

“Debería darles vergüenza, ir a escuelas que trabajan en galerones porque ellos mismos no les solucionan el problema a esos miles de estudiantes que trabajan en condiciones precarias. Si realmente estuvieran interesados en mejorarles las condiciones este presupuesto para educación aumentaría y no disminuiría, si realmente quisieran que nuestros estudiantes estén mejor ya tendrían una Ruta de la Educación, pero todavía no la hay”, cuestionó Ramírez.

Las cifras también confirman que el Fondo Especial para la Educación (FEES) no aumentará ni cinco colones en relación con el 2024.