Hasta con los debates fue una lucha porque en algunos no me querían invitar, recuerdo uno que convocaron con todos los candidatos y a mí no me convocaron entonces yo llamé y dije que si era un debate de candidatos presidenciales yo iba a ir y llevaría una mesa, una silla y un vaso con agua para mí porque yo también era candidata, después de eso me llegó la invitación para ese debate.