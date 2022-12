Nuestro amado y delicioso tamal ya tiene su propio muñequito Funko

¿A qué huele diciembre? Entre muchas cosas tradicionales como el árbol de ciprés o la platica del aguinaldo, también huele a comida tradicional y entre esas, la que ocupa el primerísimo lugar en la mayoría de mesas de nuestros hogares es el tamal.

Vean la corronguera del Tamalito en su versión Funko. (Cortesía)

Para este 2022, el artista nacional Maikol Villalta Rodríguez, así como las abuelitas que desde varias semanas antes están pensando que dónde compro la carne, que si compro la masa en paquetes o voy al molino, pues así Maikol fue afinando su idea para hacer a Tamalito, así le puso al muñeco Funko (también conocidos como Pop) que hizo este diciembre, pero que arrancó con el proceso desde principios de noviembre.

“Venía dándole vueltas a la idea hace bastante tiempo. Para este 2022 estaba convencido que haría algo que tuviera que ver con la época de diciembre, pero no estaba claro en qué, hasta que me llegó la idea del tamal.

“Lo difícil para mí siempre ha sido el tiempo. Usted sabe, lo primero es el cliente y por dicha tengo bastante trabajo con los muñequitos y otras actividades, por eso esas creaciones especiales las debo dejar para cuando me quede algo de tiempo o cuando pueda robarle tiempo al tiempo”, explica el artista.

Esta bien bonito el tamalito en su versión muñequito. (Cortesía)

Lo más curioso de esta historia es que el creador de Tamalito no es tamalero, nos confesó que tiene como 8 años de no comerse un tamal, pero que tiene bien claro en que es la comida tradicional por excelencia de nuestro país en diciembre.

Tico crea un Juan Santamaría del cual el héroe nacional estaría orgulloso

La idea

“La gente de Funko, constantemente, saca muñecos de marcas comerciales, por ejemplo, una lata de Coca Cola con brazos y pies, no es algo extraño, eso me ayudó a pensar más fuerte en hacer el tamal, cuando ya me concentré en la idea, no la abandoné”, respondió.

Cuando uno detalla un poquito a Tamalito se da cuenta que tiene tenis y que cada pie tiene una de un color diferente, eso, según asegura el artista, es porque es un tamal joven, un típico representante de la generación Z, los nacidos entre 1996 y el 2012, o sea, que tiene entre 10 y 26 años. Un carajillo.

“La verdad, no me costó mucho hacerlo, una vez que consolidé la idea en mi cabeza vino el diseño y como Tamalito es una figura simétrica no fue complicado, lo que sí me llevó más tiempo y se me complicó fue la amarra, ya que tenía que hacerla resistente y a la vez que quedara bien para que no afectara la estructura.

Maikol comenzó en noviembre a hacer el Funko y lo acaba de terminar. (Cortesía)

“Otra idea que tenía bien clara fue con los brazos y los pies, que como pueden verse no son los típicos delgados, al contrario, son gruesitos porque un tamal es de masa, entonces los pies y las manos son de masa, de ahí que el color. Tampoco quería que las manos y pies parecieran de humano”, recordó Maikol quien tiene su propio negocito con el cual crea y personaliza minifiguras tipo Funko. Puede buscarlo en Facebook como: “Maik’s Customs CR” o bien llamarlo al 6049-0200.

Tamalito de pollo

¿De qué es Tamalito?, le preguntamos a su creador.

“Es de pollo, es que yo no como cerdo, por eso me lo imaginé de pollo, con garbanzos, arroz, zanahoria y vainica. Es un típico tamal tico de pueblo, por eso no tiene pasas, ni aceitunas, ni huevo.

“Gran parte de la inspiración se da porque cuando estaba pequeñito hacía tamales con mi abuelita y por eso quise hacerle un homenaje al tamal, tomando en cuenta que es una comida demasiado especial porque, generalmente, se prepara en familia y significa un tiempo de unión entre familiares, risas, diversión y se pasa muy lindo ese día de la tamaleada”, responde este vecino de Sabanilla de Montes de Oca.

Tamalito no se va a quedar solo porque Maikol va a respetar al pie de la letra la tradición de hacer tamales en nuestros hogares, por eso adivinen a quién va hacer en muñequito también.

Las amarras atrás fue lo que más le costó al artista tico. (Cortesía)

Pue sí, la pegaron, se viene muñeco de Tontón, ese tamalote que hacemos en las familias con todo lo que sobra de los ingredientes de la tamaleada y que tanto nos peleamos todos, pero que siempre les toca a los abuelos porque ellos son la ley.

El comercio nacional sí se recuperó del covid-19

Todavía no se sabe cuándo hará a Tontón, pero podría ser que se quede para el otro año. Será un muñeco de unos 25 centímetros que incluso puede servir para que los negocios lo pongan de adorno.

Tamalito es de pollo y un carajillo que usa tenis de diferente color. (Cortesía)

“El haber hecho a Tamalito bien se merece que este 2022, después de 8 años, me vuelva a comer un tamal, eso sí, de pollo”, finalizó el papá de Tamalito.