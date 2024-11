“Nuestro matrimonio nos costó ¢6.481 y pagamos por SINPE”, dice pareja que se casó en el Registro Civil

Stanley Babb Porras y Yanil Zúñiga Pérez, vecinos de Coronado, se casaron a las 2 de la tarde de este viernes 8 de noviembre en la nueva Unidad de Matrimonios del Registro Civil.

En menos de 30 minutos ya eran marido y mujer, y les costó solo ¢6.481, así como lo lee, seis mil cuatrocientos ochenta y un colones.

“Nuestro matrimonio nos costó 6.481 colones y pagamos por SINPE”, confirman nuevos esposos casados en el Registro Civil. (Jose Cordero)

A finales del año pasado, como un propósito de año nuevo, esta pareja tomó la decisión de comenzar a hacer las vueltas para casarse después de 14 años y dos hijas de vivir amándose. Sabían muy bien que el 2024 era su año del “sí acepto”, por lo cual se pusieron manos a la obra a partir de enero.

“Después de tomar la decisión de casarnos comenzamos a buscar un abogado para nuestro matrimonio, pero qué va, había que pagar entre 130 y 150 mil colones y no teníamos ni tenemos ese dinero, algo que nos afectó.

“Cuando nos dimos cuenta de que el Registro Civil comenzó a celebrar matrimonios civiles nos vinimos juntos a preguntar por todo lo que se ocupaba, y salimos alegres porque comprendimos que podíamos cumplir todos los requisitos. Eso fue hace un mes. La verdad el trámite se dio muy rápido y nos llamaron también muy rápido”, explica el esposo.

Cuando entregaron todos los papales al Registro Civil, les dijeron que los llamarían de uno a tres meses, pero por el trauma que hay a nivel nacional con las eternas filas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (Caja), ellos pensaron que iban a durar mucho tiempo en la fila, por eso se armaron de paciencia franciscana; sin embargo, quedaron muy sorprendidos con el rápido llamado.

Doña Irene Montanaro, la abogada, le pidió a los todavía novios que dijeran sus votos de amor. (Jose Cordero)

¿Cuánto les terminó costando el matrimonio? “Nuestro matrimonio nos costó 6.481 colones y pagamos por SINPE. Todo el trámite lo hicimos por el celular. Ese es el monto que pagamos por el edicto que salió en La Gaceta”, nos responde el esposo. Vamos a seguir poniendo el esposo y la esposa porque en los 14 años anteriores no se les podía llamar así.

El edicto que todos los que quieran casarse en el Registro Civil deben pagar en La Gaceta es para que quede constancia a nivel nacional del matrimonio. Una vez se publica, hay que esperar 8 días a ver si no aparece alguien con un domingo 7 que quiera impedir la boda. O bien, que ese alguien tenga razones justificadas para que esa boda no se realice. Pasados los 8 días, listo, avanza el trámite para casarse.

Stanley Babb y Yanil Zúñiga, se casaron en el Registro Civil

Amor a primera vista

Los esposos tienen dos hijas: Kaitlyn, de 13 años, y Josephine, de 6. Nos cuenta Yanil, la esposa, que se conocieron en el 2009 y para el esposo fue amor a primera vista, para ella no, fue poco a poco. Lo que la dejó vuelta loca de amor fue cuando él, siendo todavía amigos, dijo en una reunión de amigos: “Ella va a ser la mamá de mis hijos”.

El matrimonio comenzó a las 2 de la tarde y fue el cuarto del día, hubo otros a las 9 y 11 de la mañana, y a la 1 de la tarde. (Jose Cordero)

“Nos conocimos en el trabajo. Nunca lo había visto en mi vida, por eso fui poco a poco, pero cuando ya me enamoré fue en serio. Cuando dijo que yo iba a ser la mamá de sus hijos fue el inicio de todo lo que sigue hasta hoy con el matrimonio.

Hermosa foto del primer beso de casados de estos espositos que se aman. (Jose Cordero)

“Sí queremos hacer una celebración matrimonial más adelante y ya con tiempo para poder ahorrar. Sabíamos que no había que desaprovechar esta oportunidad de casarnos en el Registro Civil, de hecho, nos casamos sin anillos y no habrá fiesta, nos vamos para la casa a tomar cafecito. Lo importante es lo que llevamos en el corazón, no lo material”, asegura la esposa.

Este matrimonio lo realizó la abogada Irene Montanaro, jefa de Inscripciones del Registro Civil y participó, además, Javier Araya, encargado de la Unidad de Matrimonios. Las testigos fueron doña Ana Porras, mamá del esposo, y Natalia Pérez, mamá de la esposa.

La linda familia completica: Stanley Babb y Yanil Zúñiga, junto a sus hijas, Josephine (vestidito rosado) y Kaytling. (Jose Cordero)

El matrimonio 25

Carolina Phillips, oficial mayor civil del Registro Civil, explica que el matrimonio de Stanley con Yanil es el número 25 que se realiza en el edificio central de San José y el 65 en todo el país, esto después de que se abriera la Unidad de Matrimonios, el pasado 28 de octubre.

¿Qué le dio al Registro Civil por andar casando gente? Desde el pasado 1 de octubre se comenzó a aplicar en todo el país la ley 9747, conocida como Código Procesal de Familia, la cual dice: “El matrimonio podrá celebrarse ante las autoridades de Jefatura de las Oficinas Centrales o Regionales del Registro Civil o ante los notarios públicos”. La Ley es clara en que el Registro Civil no puede cobrar un cinco por los matrimonios.

Las testigos fueron doña Ana Porras (de blusa blanca a la izquierda), mamá del esposo, y Natalia Pérez, mamá de la esposa. (Jose Cordero)

Si usted quiere aprovechar esta opción gratuita puede pedir toda la información al correo electrónico: unidadmatrimonios@tse.go.cr o bien llamar al teléfono: 2287-5555, extensiones 3201, 3202, 3203 y 3204.