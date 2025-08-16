Nuevo tiroteo sacude el país: Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos

La Cruz Roja Costarricense reporta la tarde de este sábado, una balacera en Tibás que está dejando, por los momentos, un fallecido y dos heridos.

Se reporta 1 muerto y 2 heridos de bala en estos momentos. (Juan R. Costa)

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de San José, Tibás, Cinco Esquinas, donde reportan varias personas heridas por arma de fuego”, confirma la Cruz Roja.

Ampliando en detalles, los oficiales confirmaron que se trata de una mujer de 30 años fallecida en el lugar, un hombre de 35 y otro de 40 heridos, quienes fueron trasladados en condición crítica al centro médico.

