Obispo critica la fertilización in vitro y diputada que busca ser mamá con ese método le responde

El obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita, habló este martes de un tema que causa un gran dolor a muchas parejas.

El religioso habló de las personas que congelan embriones ya que la Iglesia católica no ve ese tipo de acciones con buenos ojos.

El obispo José Manuel Garita tocó un tema que es muy sensible para muchas personas. (Cortesía)

“La Iglesia enseña que la vida humana debe ser respetada y protegida desde el momento mismo de la concepción. ¡Toda vida es un don sagrado de Dios y debe ser tratada de manera digna!

“Es crucial abordar el hecho de personas que recurren a la tecnología de reproducción asistida en su anhelo de convertirse en padres. Sabemos que la infertilidad es una experiencia dolorosa y desgarradora, y muchas parejas acuden a estos métodos con la esperanza de formar una familia y experimentar la bendición de los hijos”, expresó el cura.

El sacerdote dice que son conscientes de que muchas de las parejas que optan por congelar embriones enfrentan dilemas éticos y emocionales, por lo que la Iglesia les ofrece apoyo y acompañamiento.

“La Iglesia aboga por alternativas éticas y moralmente aceptables que respeten la vida desde su concepción natural, promoviendo métodos de tratamiento de la infertilidad que no impliquen la creación y destrucción potencial de embriones.

“Lo que veíamos tan lejano hace unas décadas hoy es una realidad y nos enfrentamos a esta situación dados los avances de la tecnología. Pero, no podemos renunciar a los valores morales, éticos y espirituales sobre el valor sagrado de la vida.

“La crioconservación es incompatible con el respeto debido a los embriones humanos: presupone su producción in vitro; los expone a graves riesgos de muerte o de daño a su integridad física, en cuanto un alto porcentaje no sobrevive al procedimiento de congelación y descongelación; los priva al menos temporalmente de la acogida y gestación materna”, manifestó el religioso.

Monseñor aseguró también que utilizar el embrión humano o el feto, como objeto o instrumento de experimentación, es un delito contra su dignidad de ser humano, que tiene derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda persona.

Diputada responde con el corazón en la mano

La diputada liberacionista, Andrea Álvarez, sabe bien lo que es desear ser mamá con todas sus fuerzas y ahorita está llevando a cabo un proceso de fertilización in vitro porque quiere ser mamá en solitario, ella es divorciada.

La diputada Andrea Álvarez está haciéndose un tratamiento de fertilización in vitro. Foto: Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nación)

La Teja le consultó a Andrea qué opinaba de las palabras del obispo y lo primero que dijo es que no le gusta mezclar la política con la religión, por lo que aclaró que daría unas palabras como mujer, no como diputada.

“Las mujeres o las parejas tienen derecho a tomar su decisión. No le corresponde a la sociedad definir cómo las mujeres o las parejas lleven su vida”, manifestó Álvarez.

Andrea no ha escondido el proceso que está viviendo, al contrario, ella misma lo contó en sus redes sociales.

“Quería visibilizar lo que me está pasando, porque cada vez que lo hablaba con más gente, mis amigos me decían que conocían personas que querían someterse al proceso en solitario, como yo. En este tiempo conocí a dos personas, que lo lograron así y eso me ayudó mucho, entonces pensé en que, si aún no estoy embarazada, mi testimonio puede serle útil a alguien.

“Sé que la gente puede opinar lo que quiera y hay gente en contra de estas técnicas y respeto su opinión, pero considero que a nivel de salud, estos procedimientos deben estar. Hay que ofrecer la mayor cantidad de opciones, por las personas que enfrentan desafíos para ser padres”, relató en una entrevista previa que dio a La Teja.