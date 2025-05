Obispo de Limón olvidó que conoció al papa León XIV y dos detalles lo hicieron caer en cuenta

El obispo de Limón, Javier Román, quien también es el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, olvidó que en el 2023 y el 2024 la vida lo puso muy cerquita del cardenal Robert Prevost, el ahora papa León XIV, pero dos detalles lo hicieron caer en cuenta.

Hace unos días él compartió en su cuenta de Facebook dos fotos en las que se ven a varios sacerdotes, entre ellos el cardenal Prevost.

LEA MÁS: El padre Sergio Valverde explica por qué los católicos del mundo celebran la Hora Santa los jueves

Monseñor Javier Román conoció al papa León XIV cuando era cardenal. (Facebook)

En La Teja contactamos a monseñor para que nos contara cómo es el papa León XIV y qué sintió cuando se dio cuenta de que fue nombrado como sumo pontífice a un sacerdote que él conocía, pero la respuesta fue muy curiosa.

LEA MÁS: ¡Testigos que encienden la fe en las vocaciones!

“Cuando se dio el anuncio de quién era el nuevo papa, yo no me acordaba del nombre, ni de que lo había conocido. Ya cuando vi la foto me dije: ‘yo he estado con él’, entonces empecé a buscar en mis archivos de fotos hasta que encontré dos en las que salíamos juntos y ya recordé donde era que lo había visto”, comentó el obispo.

El obispo tico tiene dos fotos con el nuevo papa. (Facebook)

Monseñor Javier Román estuvo con el nuevo papa en dos actividades que se llevaron a cabo en el Vaticano, Italia, en el 2023 y el 2024 (ambas en octubre), con motivo del Sínodo de la Sinodalidad, un proceso convocado por el papa Francisco para promover una iglesia más participativa.

LEA MÁS: San José fue esposo fiel de María pese a que ella quedó embarazada sin tocarla, ¿haría usted lo mismo?

El obispo dice que en los encuentros en los que compartió con el líder de la Iglesia, pudo notar que es muy sencillo y humilde, también que tiene una gran inteligencia y es muy participativo.

El cura dice que el papa León XIV tiene mucho conocimiento. (Facebook)

Monseñor contó que estuvieron en los mismos grupos de trabajo porque ambos hablaban español, eso le permitió ver el gran conocimiento en temas pastorales que tiene el papa León XIV.

LEA MÁS: ¿Por qué María y José llevaron dos tórtolas cuando presentaron a Jesús en el templo?

“Cuando nos tocaba escuchar a los demás, él lo hacía con atención y cuando le tocaba hablar, se le notaba la pasión y el conocimiento sobre los demás. Fue muy enriquecedor compartir con él”, manifestó.

El obispo pide a los católico orar por el nuevo líder religioso. (Facebook)

El obispo hizo un llamado para que los católicos del país oren por el papa León XIV, para que tenga sabiduría y actúe según la iluminación del Espíritu Santo.

“En estos primeros días de pontificado se ha notado el respeto por el evangelio. Me parece muy bien el llamando a la paz, saludando a los periodistas, dándoles importancia, pidiendo la liberación de los que están encarcelados por su misión.

“Creo que desde ya está cumpliendo su misión y se ve muy cercano al pueblo, muy amable. Estoy muy contento con él”, agregó el obispo.