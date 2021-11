Obligatoriedad del código QR despertó creatividad en comerciantes

Donde unos vieron una razón para armar pataletas, otros encontraron un negocio que facilita las cosas.

Como sabemos, a partir del 1 de diciembre será obligatorio enseñar el código QR que certifique al portador como alguien completamente vacunado contra el covid-19; así podrá entrar a centros comerciales, hoteles, restaurantes, cines y más.

El carné es uno de los más pedidos en Pintando sueños por su facilidad de portar a todo lado.

Habrá un periodo de transición para que los negocios hagan los ajustes necesarios; el 8 de enero del 2022 todos deberán exigirlo sí o sí.

El anuncio de la obligatoriedad les encendió el bombillo a comerciantes que, en vez de buscar peros, ahora ofrecen productos para que los vacunados anden a mano el código.

Llaveros, carnés y plaquitas metálicas son algunos de los más populares, pero podrian ponerlo prácticamente en todo lo que a usted se le ocurra.

Así lo explicaron Sol Monge, dueña de la empresa Pintando sueños, en El Tejar de El Guarco, y Anabelle Navarro, de Centro Publicitario, en Caballo Blanco de Cartago (sobre la carretera principal a Paraíso, 600 metros al este de McDonald’s).

Sol nos comentó que la idea ha gustado mucho, en especial el producto tipo carné por la facilidad que da para andarlo.

El pop socket es otro de los productos ofrecidos por ambos negocios.

En Pintando Sueños también ofrecen pulseras y “pop sockets”, esas piezas que se pegan en la parte trasera del celular para agarrarlo mejor.

“Dudas ha habido muchas porque la gente está muy confundida de cuál es el código actualizado; estoy esperando verificarlo para empezar a sacar los pedidos. Me gusta entregar el pedido revisado y como ahorita no se puede escanear (el código) con cualquier teléfono, aún no los estamos sacando, hasta después del ocho de noviembre (fecha prevista por el Gobierno para que estén listos los cambios en todos los códigos). Ya tengo unos setenta pedidos pendientes, sí entregué algunos a quienes debían salir del país”, contó Sol.

¡A ponerle!

Sol tiene 11 años de trabajar en este campo y asegura que apenas oyó el anuncio del Gobierno sobre la obligatoriedad del código, pensó en cómo ofrecer opciones cómodas para enseñarlo.

Una bella pulsera también está entre las opciones para las más coquetas.

“Para unos será más práctico andarlo en el teléfono, para otros en la billetera en algo tipo la cédula, varía según el gusto. Ahí vamos viendo cómo nos va, pero ha sido un bum”, contó.

Las dos empresas hacen envíos a todo el país a través de Correos de Costa Rica o por medio de mensajería; eso tiene un costo adicional, que cambia según el sitio al que se deba mandar.

En Pintando Sueños tardan de tres a cuatro días para hacer la entrega, más lo que dure el envío, que va de 24 a 48 horas.

Los precios son variados, por ejemplo, el llavero de plaquita militar vale ¢3.750, la pulsera ¢4.750, el llavero por ambos lados ¢4.000, el “pop socket” ¢2.750 y el gafete o carné ¢3.000.

En el caso de Centro Publicitario, su propietaria nos comentó que el llavero metálico sale en ¢3.500 y la placa metálica para pegar al celu vale un rojito.

Este comercio ofrece personalizar los diseños con flores o estrellas de fondo, para que no vaya en blanco, sin subir el precio.

Variedad de productos para que imprima y ande consigo el código QR que certifica su vacuación completa contra el covid-19.

“Esta semana ha sido una locura porque como el Ministerio de Salud está actualizando los códigos, ya la gente los está pidiendo y en especial los carnés, que los puede andar en la billetera o guindando tipo gafete”, explicó Anabelle.

Añadió que en la empresa también pueden estampar el código en mascarillas, broches o parches como para ponerlo en un suéter.

“Esta es una nueva realidad, a uno no le queda de otra que adaptarse”, dice con mucha razón.

Y habló de las ventajas de andar el código en un objeto práctico e incluso bonito.

“Uno anda el documento en el teléfono, pero debe buscarlo en los archivos, si se le descarga el celular no tendrá cómo mostrarlo y si se le quedó el cel en la casa y va para un concierto, ya no puede entrar. Nosotros dijimos ‘la gente necesita algo para demostrar que está vacunada”, explicó Navarro y de esa manera llegaron a tener una oferta tan amplia.

Las plaquitas para pegar en el celular le salen muy cómodas, a mil colones.

Además, esta oportunidad de hacer negocio ha sido sin duda un empujoncito para los pulseadores a los que les ha costado mantenerse a flote durante la pandemia. En vez de berrinches, se pusieron a trabajar, como debe ser.

¿Cómo pedir el código?

Quejarse por el código QR no tiene sentido, lo más sensato es ponerse en onda y obtenerlo.

Para esto hay que entrar a usuarios.ministeriodesalud.go.cr, si tiene un pin, póngalo; si no, puede usar sus datos de vacunación para entrar a ese sitio web.

Esos datos están el carné que le dieron cuando se fue a vacunar. Debe poner la fecha en que le aplicaron cada vacuna, la marca de la primera dosis, ingresa, va a la opción de ver certificado y listo.