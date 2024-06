Ocho consejos para evitar que sus hijos sufran acoso sexual por Internet

Cada vez usamos más Internet y redes sociales y lamentablemente cada vez hay más acosadores sexuales de menores de edad, que se aprovechan de la inocencia de los pequeños para hacer sus maldades.

Este tipo de acoso cibernético ha crecido tremendamente y es conocido como “grooming”.

¿Qué es realmente el grooming? “Un adulto establece una conexión emocional con un menor a través de Internet con el objetivo de ganar su confianza para fines sexuales. Este proceso puede incluir manipulación, engaño y explotación, y se lleva a cabo en plataformas como redes sociales, chats, juegos en línea y otras aplicaciones frecuentadas por jóvenes”, nos responde la Fundación YOD, la cual nos da bolados para prevenir este tipo de acoso digital.

Le damos consejos para evitar que su hijo menor de edas sufra acoso sexual por Internet.

Educación constante: Mantengan conversaciones regulares sobre los riesgos en Internet, incluyendo el grooming. Es crucial que los niños y adolescentes entiendan los peligros potenciales y se sientan cómodos hablando sobre cualquier experiencia inusual en línea.

Configuración de privacidad: Asegúrense de que las cuentas de redes sociales y otras plataformas de sus hijos estén configuradas con la mayor privacidad posible, limitando quién puede ver sus publicaciones y contactarlos.

Monitoreo apropiado: Supervise el uso de Internet de sus hijos de una manera que respete su privacidad pero que también asegure su seguridad. Utilicen herramientas de control parental si es necesario, pero siempre con transparencia y explicando el porqué.

Reconocimiento de señales de alerta: Eduquen a sus hijos sobre las tácticas comunes de los groomers, como regalos virtuales, peticiones de fotos o conversaciones que buscan aislarlos de sus amigos y familiares.

Establecer reglas claras: Definan reglas claras sobre el uso de Internet, como no compartir información personal, no responder a mensajes de desconocidos y no encontrarse con personas conocidas en línea sin permiso parental.

Recuerde que los acosadores buscan aislar de todo y todos al menor de edad, por eso hay que estar muy vigilante. (Mayela López)

Mantener la información privada: No compartan información personal (dirección, teléfono, escuela) con personas que conocen en línea. La información que parece inofensiva puede ser utilizada en su contra.

Evitar el aislamiento: Los groomers a menudo intentan aislar a sus víctimas de amigos y familiares. Mantengan una comunicación abierta con amigos y familia y comenten sobre las actividades en línea.

Reportar comportamientos sospechosos: Si sospecha que su hijo experimenta o ve comportamientos que parecen inapropiados o le hacen sentir incómodo, repórtenlos a las plataformas correspondientes y busquen asesoramiento con un experto.