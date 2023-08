Ojo a las reglas para el feriado del 31 de agosto y que se trasladó para este domingo

Este será el segundo año del feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense y muchos trabajadores tienen dudas, por ejemplo, si se trasladó para otro día o si quienes lo trabajen deben recibir o no un pago adicional.

El feriado por el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense se trasladó para el domingo 3 de setiembre. (Shutterstock)

Ese feriado de pago no obligatorio se estableció para el 31 de agosto, que este año cae jueves y su disfrute se trasladó para el domingo 3 de setiembre.

Al ser un día de pago no obligatorio, los trabajadores que laboran ese domingo y que no lo hagan, los patronos no podrán rebajarle el día, pero sí al final trabajan, no recibirán pago doble. Eso aplica para los empleados que ganan por semana, según el Ministerio de Trabajo.

“Ningun trabajador está en la obligación de laborar este feriado, únicamente si está de acuerdo. Si se niega a trabajar, no puede ser sancionado por esa causa”, informó el ministerio.

En esa modalidad de pago semanal si se trabajan horas extra en el feriado, se deben pagar lo que conocemos a “tiempo y medio”.

El panorama cambia para los colaboradores con salario quincenal o mensual, pues ellos sí recibirán pago doble por trabajar ese día.

“Si laboran ese feriado, deben agregar el salario de un día sencillo para completar el pago doble. Si en el día feriado se trabajan horas extra se deben pagar triple, o sea, no se multiplican por 1.5 sino que se multiplican por tres”, explicó María Martha Salazar, abogada en derecho laboral.

“Los comercios que abran ese día deben tener claro que si alguien trabaja horas extras se las tendrán que pagar triples, eso solo si la persona gana su salario quincenal o mensual”, confirmó la experta.

Y si ese domingo coincide con el día de descanso y el jefe las llama a trabajar, deberá pagarles doble, sin importar la modalidad de pago salarial.