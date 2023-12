Ojo a los daños que la pólvora le puede provocar a su vista

Asegúrese de comprar pólvora legal. (Imagen con fines ilustrativos)

Los fuegos pirotécnicos son elementos icónicos en las celebraciones de Fin de Año, pero hay que tener cuidado para que no afecten ninguna parte de su cuerpo.

Los ojitos también pueden verse afectados si la pólvora o las luces de bengala entran en contacto con la vista.

Las lesiones oculares ocasionadas por fuegos artificiales son quemaduras, desprendimiento de retina, daños en el nervio óptico y estallido del globo ocular, entre otras.

El párpado cumple una función muy importante, porque al abrir y cerrar constantemente, previene infecciones y otros padecimientos.

Sin embargo, en casos muy particulares como la exposición a fuego o quemaduras, es probable que su función sea menor al daño provocado. Las quemaduras pueden producirse por líquidos que salpican o, de manera menos frecuente, por material en polvo que, disuelto en el aire, alcanza los ojos.

LEA MÁS: ¡Atención! Este es un requisito fundamental para cuidar su vista

El doctor Paúl Münkel nos da una serie de recomendaciones, para aquellas personas que sufren una lesión ocular.

No frote los ojos, no los enjuague, no haga presión sobre ellos, no retire los objetos que estén adheridos al ojo y no aplique ungüentos o medicamentos sin consultar a un médico. Es importante que también busque atención médica.

Además, evite que los niños tengan contacto con la pólvora. Si tiene consultas adicionales, puede visitar cualquiera de las 42 sucursales de Ópticas Münkel, en todo el país.