Ojo al curioso mensaje que le manda el MOPT a los ciclistas “sexis”

Si anda en bici respete las leyes al igual que los demás vehículos. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) le mandó un curioso mensaje a las personas que les gusta andar en bicicleta.

“Ya se está metiendo la época seca y llegó la hora, con más razón, de sacar la cleta o pedirle una al Niñito; la gente guapa anda en carro, pero los reguapos usan cleta.

“Eso sí, como ciclista sexi no lo eche a perder, respete la luz roja del semáforo, no use las aceras ni circule contravía. ¿Para qué ser buenos, si pueden ser tremendamente buenos?”, publicó el MOPT en su cuenta de Facebook.

La institución también recuerda a los ciclistas que andar por la acera dificulta el paso de los peatones y los expone a peligros.

Es por eso que los ciclistas que se meten a las aceras pueden ser sancionados con una multa de ¢26.000, con base en la Ley de Tránsito.

Andar en la acera le puede salir caro. Foto: Cortesía MOPT. (Cortesía MOPT)

Ahora bien, no solo los ciclistas se exponen a partes por meterse a la acera, también los choferes de carros y motos y a ellos les saldría más caro todavía, ya que la multa es de ¢124.000.

El MOPT hace un llamado a la conciencia, especialmente de ciclistas y motociclistas, que suelen ser quienes más son sancionados por estas infracciones, para que se pongan en el lugar de los peatones y que piensen también en los niños que podrían herir solo por llegar más rápido a su destino.