Ómicron es un “ubicatex” para los antivacunas y quienes dicen que la pandemia no existe

Muchas personas que aseguran que la pandemia no existe, que el covid-19 es solo una gripe inofensiva y que la vacuna es peligrosa y más bien dañina, podrían chocar de frente con la variante ómicron y llevarse un baño de realidad.

Hasta el momento, muchos de los llamados “antivacunas” se han logrado librar del coronavirus, pero ahora con la nueva variante recorriendo cada barrio del país, será difícil que alguien que no se cuide ni siga los protocolos, se escape del contagio.

Solo para tener una idea de lo fácil que se contagia, hace una semana ómicron batía récords al superar los 2 millones de casos diarios en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Los datos son claros: En abril del 2021, en pleno pico de la anterior ola, la cifra máxima de casos alcanzó los 900.000, menos de la mitad que los actuales.

Cerca de un 5% de los ticos no cree en la vacuna anticovid. Foto Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

El epidemiólogo Yayo Vicente dice que es momento de que estas personas pongan las barbas en remojo y de una vez por todas se empiecen a cuidar.

“No tengo la menor duda de que quienes no se cuidan del virus ahora sí se contagiarán, porque el poder que tiene ómicron para esparcirse es enorme.

“Es cierto que esta variante es menos agresiva que la delta, por ejemplo, pero eso no significa que sea inofensiva y que no pueda causar secuelas serias. Algunas personas, después de contagiarse de covid, terminan siendo diagnosticadas con diabetes, presión alta o problemas del corazón, por mencionar algunas cosas, esto no es nada simpático”, aseguró el especialista.

Escudo poderoso

El epidemiólogo Juan José Romero, de la Universidad Nacional, coincide con Yayo y le recuerda a los antivacunas que el pinchonazo es una ventaja notoria a la hora de contagiarse del virus.

Él recuerda que aunque la manifestación del virus en una persona con la vacuna es la misma que en una que no lo tiene, la severidad de los síntomas sí es muy distinta.

“Cuando una persona está vacunada, ojalá con las tres dosis, su sistema inmunológico ya es está más preparado para reducir la carga viral en una cantidad importante, eso hace que el nivel de infección y de inflamación se reduzca y así corra menos riego de enfermar gravemente”.

La vacuna no solo protege a las personas que se contagian de covid-19, también ayuda en la recuperación. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“En cambio, la persona que no está vacunada, está a expensas de lo que el virus quiera y pueda hacerle, no tiene ningún escudo. Aunque la variante ómicron, que es la que más estamos enfrentando ahora, afecta más la parte superior del sistema respiratorio, no significa que no pueda causar una neumonía y si hablamos de una persona no vacunada los daños en los pulmones son todavía más severos”, explicó.

Otro de los factores a tomar en cuenta es que la vacuna, además de hacer que las personas enfrenten mejor la enfermedad, también echa una mano en la recuperación, una ayuda con la que no cuentan esos que se niegan a recibir el medicamento.

“Si una persona que no está vacunada se contagia, la internan, llega a una UCI y logra sobrevivir, vivirá un proceso de recuperación más lento que una que está vacunada, ya que podría experimentar problemas en el hígado, los riñones, el corazón, musculares y, por supuesto, secuelas serias a nivel respiratorio. Hay personas que quedan tan mal que deben reaprender a caminar y a comer porque estuvieron tanto tiempo en cama y conectados a máquinas que quedaron débiles y con problemas en la boca”, dijo Romero.