Once víctimas de femicidio unen sus desgarradoras historias para proteger a más mujeres

Once víctimas de femicidio unieron sus desgarradoras experiencias y dejarán huella en la historia del país con el fin de proteger a otras mujeres.

Este jueves, la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, dio a conocer el lanzamiento de la campaña “Letras de lucha”, con la que quieren hacer un llamado de consciencia y frenar los femicidios y la violencia contra las mujeres.

Diez víctimas de femicidios quedarán para siempre en la historia del país. (Mayela López)

“La campaña tiene como fin sensibilizar y poder traer a esta agenda nacional la gran problemática en seguridad y la crisis porque, prácticamente, estamos en una epidemia de violencia contra la mujer y, por supuesto, el daño colateral que tenemos aquí con niños y jóvenes.

“Hoy tenemos violencia de mujeres desde los 4 años hasta los 80 años, la violencia contra la mujer no tiene edad, no tiene clase social, no tiene educación, es parte de la gran transmisión social que estamos teniendo y que no estamos eliminando. Por eso es tan importante que en este momento nazca la campaña ‘Letras de lucha’, que busca sensibilizar, humanizar y presionar con doce proyectos que vamos a impulsar”, expresó.

La campaña consisten en impulsar doce proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, y que tienen como fin frenar la violencia contra las mujeres. Lo más llamativo de todo es que fueron transcritos con las letras de 10 víctimas de femicidios. El montaje de los textos se hizo con la ayuda de tecnología y textos que escribieron en vida las mujeres.

La legisladora dijo que durante las sesiones extraordinarias, en las que era el Gobierno el que tenía la potestad de decidir cuáles proyectos de ley se tramitaban y cuáles no, ella y otras legisladoras hicieron la petición al presidente Rodrigo Chaves de que convocara los doce proyectos, pero nunca ocurrió; por eso ahora que está en sesiones ordinarias le van a poner bonito para avanzar todo lo que puedan.

Xavier Sánchez es hermano y tío de dos víctimas de femicidio y levanta la voz por ellas. (Mayela López)

“Solo en agosto, en estos escasos ocho días, ya tuvimos un femicidio y en el primer semestre del año tuvimos más de 25; esto es una epidemia y requiere acciones inmediatas. Esta campaña va a darles voz a esas mujeres que murieron de forma tan grotesca”.

Ruiz destacó que cada vez las muertes de mujeres son más violentas, las asfixian y las torturan sus propios convivientes.

Familias autorizaron el uso de las letras de las víctimas

La diputada contó que las familias de las víctimas autorizaron que se usaran las letras de sus allegadas en esta noble causa.

Las víctimas, cuyas letras fueron tomadas en cuenta para transcribir los proyectos de ley, se llamaron en vida: Eva; María Fernanda Sánchez, Raisha (hija de María Fernanda Sánchez) María, Marisol, Grettel, María Fernanda Quesada, Nataly, Wendolyn, Karolay y María Tacsan.

En el anuncio de la campaña estuvo presente Xavier Sánchez Aguilar, hermano y tío de las víctimas de femicidio María Fernanda Sánchez y Raisha. Él se mostró complacido con la iniciativa.

Monserrat Ruiz presentó campaña para frenar los femicidios

“Ojalá que a raíz de un mensaje del más allá por parte de las nuestras se pueda escuchar este clamor que tenemos sobre las leyes que se van a presentar. Esto es un llamado que las víctimas de femicicio hacen, pero no lo están pidiendo por favor, no están mendingando, no están yendo a pedir limosna, están pidiendo ser escuchadas con respecto a lo que les ha sucedido”, dijo el hombre.

Entre los proyectos de ley que forman parte de la campaña están: la ley para la Institucionalización Legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Repuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Delitos Sexuales. También la reforma del artículo 36 de la Constitución Política para limitar el derecho de abstenerse a declarar en delitos que cometan familiares contra personas menores de edad, y otras víctimas de violencia intrafamiliar y de género.

Además, la ley contra la Desaparición Forzada de Personas; la ley para la promoción de la Economía de los Cuidados, y el Fortalecimiento de los Servicios de Cuidado, atención a la dependencia y apoyos para la autonomía personal y la ley de Alerta y Rápida Acción ante la Desaparición o no Localización de una mujer mayor de edad en Costa Rica.