El llamado de Jeffrey también debe ser las autoridades de la Caja, que deben reconocer que con frecuencia los males de un paciente con una “simple” herida no son por su propio descuido, sino por la mala atención que recibe en los mismos centros de salud, empezando por los Ebáis, donde los funcionarios dan prioridad a otras atenciones, o simplemente el asegurado no va porque no hallará campo.