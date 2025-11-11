Opinión: “A hoy, me preocupa más el que ya eligió un candidato que el indeciso”

A estas alturas, hay muchas personas preocupadas porque la que encabeza las encuestas, previo a las elecciones nacionales del 2026, es la indecisión, pero a mí, lejos de angustiarme, más bien me da esperanza y le voy a contar por qué.

Yo la duda que me hago es: ¿cómo una persona puede decidir un voto sin haber leído un plan de gobierno o sin siquiera haber visto a su candidato preferido en un debate? (La Nación/Canva)

Porque confío en que el costarricense hará un voto informado, bien pensado. Quiero creer que todas esas personas que aún no definen su voto —como yo— no lo han hecho porque se están esperando a leer planes de gobierno, ver más debates y, ya con una opinión más formada, tomar una decisión.

Porque, vamos, lo que elegimos no es el sabor de un helado... ¡es el cargo más importante que podamos ejercer! Por ende, hay que ser muy cuidadosos, responsables y precisos. Muchas cosas están en juego como para tomarse esa decisión a la ligera.

Dudas de la elección

Es más, ¿les soy sincero? Yo dudo más de aquellas personas que hoy se animan a decir en encuestas por quién van a votar, sin haberse leído ni medio panfleto de todos los candidatos, ni haberlos oído en algún debate.

La desinformación es tan alta que hay personas que dicen que votarán por Rodrigo Chaves y él ni siquiera es candidato presidencial. (La Nación/Composición en Canva, con datos del CIEP)

Esto no es un concurso de popularidad, ni del que creo que es el mejor. Eso hay que comprobarlo. ¿Cómo? Muy fácil: leyendo, analizando y oyendo. Comparando propuestas, viendo qué me ofrecen y cómo lo van a hacer, que es lo más importante.

El aspecto que sí me angustia y al que hay que ponerle mucha atención es al abstencionismo. No importa cuántas veces nos hayan decepcionado los políticos, la democracia se defiende votando.

Así que si usted conoce a alguien que no quiere votar, háblele. Hágalo entrar en razón, pues esa indiferencia la podría lamentar luego.