Cuando vi lo del hombre que lanzó un gato desde un octavo piso me dolió, no solo por el animalito, sino porque yo también conocí, en algún momento, al responsable de semejante atrocidad y cuando me acordé de él me fue imposible no pensar: "¿qué habría pasado si el que estaba con él, en ese momento, hubiera sido yo en vez del AMIGO que grabó el video y que lo impulsó, muerto de risa, a que lo hiciera?"