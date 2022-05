OPINIÓN: Apagar las pruebas FARO puede ser atinado, pero no a la brava

Aplicación pruebas FARO 2021. Prensa Mep.

El camino al cielo está lleno de buenas intenciones. Y no dudo que el exministro de Educación, Edgar Mora, cuando promovió las pruebas de FARO, en escuelas y colegios, pretendía ayudar a mejorar nuestra deficiente educación pública.

Sin embargo, a la hora de los balazos, las evaluaciones no solo fueron un desastre sino que la gota que derramó el vaso nació en las propias entrañas del Ministerio de Educación, cuando traumatizaron a los estudiantes de quinto grado con la prueba “factores asociados” del 12 de noviembre pasado.

Además de ser agotadora para los chiquitos también violentó la intimidad de sus hogares con preguntas sobre las condiciones de las viviendas y otras similares.

No sorprende que en otro gesto populista el presidente Rodrigo Chaves haya anunciado, el sábado en San Carlos, que apagará unas pruebas que nunca brillaron.

No me apena el adiós de estas evaluaciones, sin embargo, el mandatario Chaves deberá entender, aunque por lo visto le cuesta, que él no es un monarca que ordena y todo se ejecuta.

La decisión de apagar estos farolazos recae en el Consejo Superior de Educación (CSE), que tiene la última palabra.

La misma bronca se compró Chaves con la vacunación contra el covid-19. Quien tenía la última palabra, como ya lo demostró, sobre si se eliminaba o no la obligatoriedad de la punzada en trabajadores del sector público y sector privado es la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

Estamos en un país de derecho en el que se respeta el orden institucional, tristes ejemplos de prepotencia los tenemos aquí muy cerquita y los ticos no comulgamos con personajes como Daniel Ortega.