OPINIÓN: El bullyng no se ataca con un simple “no les haga caso”

“Creer que el bullying o el acoso son cosas de niños es una verdadera equivocación. No es cierto que sufrirlo los hará más fuertes para enfrentar los problemas del futuro”.

Me quedo con la última parte de ese párrafo, de un amplio artículo que nos envía el área de Psicología de la Universidad Fidélitas con motivo de que este lunes es el día el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar.

Los que peinamos canas crecimos con esa creencia: sufrir y aguntar burlas nos hizo más fuertes, la actual es una generación de cristal, dicen muchos. Algunos viejos creemos que salimos bien librados (no estoy tan seguro) de los insultos que soportamos en la escuela y en el cole, ya fuera porque éramos los más chiquitillos, los más gordillos o por lo que fuera.

A llegar a la casa e intentar tocar el tema, lo primero que nos decía el tata era: “compórtese como un hombre”.

Es indudable que todo lo bueno y malo que vivamos en cada una de las etapas, desde los primeros meses de vida: niñez y adolescencia, nos acompañará para el resto de nuestros días.

Por eso, y en especial por la Costa Rica en la que hoy viven nuestros niños y muchachos, lejos de los divertidos potreros o pozas, cuando más bien pasan hacinados en la casa, bombardeados por la tecnología y redes sociales, necesitan que estemos más cerca de ellos en conjunto con sus educadores.

Ya no se trata, como ocurrió con muchos de nosotros, de regañar al hijo porque no se defendió o porque no asimila las burlas, hay que escucharlos, hay que denunciar, hay que acuerparlos.

Y recuerde, en la escuela o colegio, ante una denuncia el educador debe actuar, de lo contrario incurre en un delito como lo ha enfatiza el Ministerio Público.