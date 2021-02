Las trece personas cuestionadas, en tres investigaciones, no pueden ser convocadas a las audiencias mientras no “cesen las medidas de restricción del contacto y tránsito que se encuentran vigentes como mecanismos de prevención del contagio de covid-19″. O sea, mientras haya pandemia no harían nada, a pesar de que tres involucrados están suspendidos con goce de salario y el país urge de explicaciones.