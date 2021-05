Parte de su comentario dice: “cada vez que veo las estadísticas, unas que me toca analizar día a día, y varias veces al día, me hacen pensar en que ESA PERSONA, ESA DE LA ESTADÍSTICA, PODRÍA SER YO. Sí, esa a la que llegan a buscar en ambulancia a su casa y la trasladan en una cápsula de aislamiento hasta el hospital; esa que no puede ni hacer sus necesidades básicas porque se ahoga; esa que llegan casi en shock al hospital y no tiene certeza de que vaya a salir con vida...”