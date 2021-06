Al haber sido una convención abierta, los verdiblancos no pueden sacar caja de que todos los apuntados pertenecen a la familia liberacionista. El hoy candidato, José María Figueres, quien ya había “dirigido” al país de 1994 a 1998, jaló a las urnas a muchos seguidores de hueso colorado, pero también a muchos que lo rechazan, tanto dentro de su partido como de otras agrupaciones políticas. Aunque ganó de manera contundente no alcanzó el 40% de la votación, así que no es para ponerse a sacar caja.