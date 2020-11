No es la primera vez que se escucha hablar de los fondos de pensiones como si fueran bienes de difunto. Hace unos años, cuando la crisis del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro se vio en aprietos, funcionarios de la institución propusieron pasar al IVM los fondos de pensiones creados por la Ley de Protección al Trabajador. El asunto no pasó de la ocurrencia, pero no está muy lejos de la propuesta planteada en este profundo diálogo multisectorial.