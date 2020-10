Hay una realidad, el covid-19 se respeta y muchos no se apuntaron por temor al contagio, y fue lo correcto. Pero la molestia de la gente va mucho más allá los que se lanzaron a las calles. A este pueblo solo lo he visto unido cada agosto alrededor de La Negrita y cuando juega la Sele, esta es la primera vez que una causa tiene a todos vibrando en la misma frecuencia, y no es posible que todos estemos equivocados, incluidos los más brillantes y experimentados economistas.