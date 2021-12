OPINIÓN: La pandemia y la corrupción resfrían a los ticos con la Teletón

Teletón 2021 Muy lejos de la meta de ₡550 millones. Último pizarrazo. (Captura )

El estimado lector Mainor Blanco Mayorga nos envía la siguiente opinión.

“Creo que los costarricenses llegaron a un punto de pobreza que deben de guardar lo posible para salir cada año con lo básico y hasta menos.

Los políticos de más de 30 años han empobrecido nuestro país a tal punto que cada quien debe sobrevivir con lo que tenga.

Cuando vemos a la TELETÓN recogiendo dinero para hacer lo que le toca al Estado por obligación, uno se pregunta. ¿Y los millones de dólares que se han robado todos estos años desde el Banco Anglo, Cementazos, La Trocha, Cochinilla, Caso Azteca , Caso Diamante y otras decenas de chorizos que suman miles de millones de dólares?

No son 800 ni 1000, son miles y en dólares

Con todo ese dinero no hay que poner cara de perro, suena duro, pero es la realidad

Debemos recoger las pistas porque se roban los millones para este tipo de obras sociales.

Por esa razón, creo, también nos cansamos de que nos vean la cara de idiotas y no hay dinero, no alcanza nada más que para sobrevivir, no queda para donar”.

Recordemos que en esta ocasión, por segundo año consecutivo, tras 27 horas la maratónica se quedó a poco más de ₡100 millones de cumplir con el objetivo de los ₡550 millones que se esperaban recaudar este pasado fin de semana.

A eso de la 1:20 a. m. del domingo, cuando en el escenario tocaban Los Ajenos, en pantalla se presentó el último pizarrazo, el cual reflejaba un monto total de ₡411.480.000.

En el 2020 se recaudaron ₡271 millones al cierre de la maratónica. En esa oportunidad, la aspiración también era llegar a los ₡550 millones.

El pueblo ya no puede más, entre maratónicas de todo tipo, marchamo e impuestos, no hay bolsillo que aguante. Coincidimos con nuestro lector Mainor Blanco.