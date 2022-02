OPINIÓN: La Saprihora no apareció y el PAC quedó en cuidados intensivos

Una cocina de leña jala más que Welmer Ramos y el PAC. Una cocina de leña jala más que Welmer Ramos y el PAC. (Eduardo Vega Arguijo)

“El PAC es el partido que crece al cierre de los procesos electorales, el PAC es el partido que hace su actuación en la saprihora, nosotros despertaremos al final”, dijo Welmer Ramos.

Hoy uno no sabe si reír o llarar. El PAC sufrió tal desastre electoral que no le alcanzó ni para tener un diputado en la proxima Asamblea Legislativa, lo que no ocurría desde hace 20 años.

Con ese vergonzoso resultado el partido, nacido en diciembre del 2000 como el gran abanderado anticorrupción, encabezado por Ottón Solís, recogió lo que sembró porque traicionó sus ideales y a los ticos.

Llegó al poder por primera vez del 2014 -2018, con Luis Guillermo Solís, y repitió con Carlos Alvarado, 2018-2022.

Y ni siquiera cumplió con su esencia: atacar la corrupción, y cayeron las facturas por el cementazo, el cráter fiscal por ¢600 mil millones, La Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAC) y a finales del año pasado quisieron mantener al aumentador Roberto Jiménez al frente de la ARESEP durante ocho años más, de a calladito, pese a tener una investigación penal en su contra.

Pretendieron dejarlo automáticamente en el cargo, evitando que el plenario discutiera la reeleción. Su candidatura fue presentada justo antes de que los diputados tuvieran su receso de fin año, con la posibilidad de este se extendiera durante enero, y ahí el hombre hubiera quedado sembrado en el puesto.

Sin embargo, Jiménez no se quedó con el clavo y jalará en mayo con ¢18,5 millones por acumular vacaciones.

El partido “antichorizo” está grave. ¡Con Costa Rica no se juega!, pelemos el ojo porque ya hay otro partido con el mismo cuento.