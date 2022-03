OPINIÓN: Leonas marcan la cancha de cómo debe ser la lucha por sus derechos

Conferencia de Prensa de LDA En los cines el documental se estrenará el jueves 21 de abril. (Jose Cordero)

“Había momentos en los que yo pensaba qué digo, porque no era entrevista de pregunta y respuesta. Él no me hacía una entrevista cuando estábamos grabando y sé que hay compañeras como (Alexandra) Pinell que es introvertida. Entonces, quiero ver la historia de ella. Es como el papel de una actriz, pero no tan falso, porque ahí se muestra tal y como sos”, detalló la futbolista rojinegra Gabriela Guillén sobre la grabación del documental Leonas, del director Andrés Bronnimann.

En el histórico esfuerzo, que estará disponible para el gran público en los cines a partir del jueves 21 de abril, se destacan las historias de Guillén, Shirley Cruz, Gabriela Guillén, Noelia Bermúdez, Gabriela Aguilar, Mercedes Salas, Lixy Rodríguez, Fabiola Villalobos, Marilenis Oporta, Alexandra Pinell y María Paula Arce.

El tributo es más que merecido para las bicampeonas nacionales y líderes del campeonato nacional, sin embargo, este documental va mucho más allá y se convierte una gran trinchera para defender la lucha de las mujeres.

No obstante, en la reivindicación de sus derechos en el plano deportivo, profesional, en el espacio político, en las batallas contra la discriminación, el irrespeto en las calles, el acoso laboral, sexual y ante los femicidios, apenas estamos en los minutos iniciales de un largo e intenso partido.

La lucha está en marcha. Este documental la exalta con un ingrediente muy fuerte, apela de una forma intensa a las emociones.

Así se empieza a ganar el partido, no con malacrianzas, insultos, latas de pintura, frases violentas en paredes de la Asamblea Legislativa u otros espacios públicos, como terminó la marcha por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del pasado martes 8 de mayo.