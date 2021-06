Pidió el “consentimiento informado” para utilizar los datos, pero no para trasladarlos a otras entidades. En consecuencia, no puede transferir los números —definidos por ley como información sensible— al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) administrado por el IMAS. Sin los números de teléfono ya recogidos por el Estado, la institución encargada de combatir la pobreza no puede localizar a las 147.000 familias para instalarles Internet.