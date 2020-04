3. "Soy una persona de 33 años, saludable, no tengo ninguna enfermedad, nunca he padecido de nada, nunca me han operado. En realidad gozo de mucha salud, hago ejercicio, me mantengo activa y aún así, yo pasé dos semanas bastantes fuertes, pero siento que por mi edad y por mi condición de salud nunca le tuve miedo al virus, ni pensé que algo muy grave me iba a pasar, y sin embargo, fueron dos semanas bastante difíciles.