Tengo miedo. No lo puedo negar.

Este lunes en la tarde mataron a un colega, asesinaron a sangre fría y de manera cobarde a una persona por denunciar posibles actos de corrupción y narcotráfico.

Y me indigna, me duele y me frustra cuando la reacción de una diputada es salir a decir que es algo que se veía venir.

“Uno tenía ya algún temor de que algo así podía ocurrir y lamentablemente ocurrió”, aseguró Kattia Calvo.

09/11/2017 Fotos: camilo rodríguez fotos para el topo

Y es que desde ahí todo está mal, desde que pensamos que era algo que se veía venir, desde que creemos que un periodista que está haciendo su trabajo corre peligro.

El asesinato de Camilo Rodríguez tiene una clara intención de asustar, de amedrentar a los comunicadores que de forma valiente hemos decidido informar lo que no está bien en nuestro país.

Esto, a pesar de los constantes ataques, insultos y amenazas que hasta este lunes pensábamos que no iban a pasar de simples palabras.

Hoy Costa Rica dio un paso muy negativo. La voz de un periodista fue silenciada. Callaron la voz de una persona que decía cosas que a la gente de poder y del narcotráfico no le gusta que se digan.

Y es que no podemos permitir que el miedo termine decidiendo qué podemos contar y qué debemos callar. Tampoco podemos acostumbrarnos a que hacer nuestro trabajo implique poner en riesgo la vida.

Hoy más que nunca Costa Rica necesita un periodismo independiente, valiente, crítico, que informe lo que no está bien.

Camilo Rodríguez fue asesinado este 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, mientras se desplazaba en su vehículo. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

Porque ya no hablamos de amenazas, de intentar coaccionar a un periodista, hablamos de vidas, de asesinar a un profesional que también es papá, hijo, esposo, hermano, amigo.

Tengo miedo, sí, pero también tengo claro que no podemos permitir que ese miedo nos haga renunciar a nuestro trabajo.

Porque si dejamos de contar lo que alguien no quiere que se sepa por temor a las consecuencias, entonces quienes quieren silenciar al periodismo habrán conseguido lo que buscan.

Descansa en paz, Camilo Rodríguez Chaverri.