OPINIÓN: Ni aeropuertos, ni hoteles, ni turismo. Ese es el camino del Frente Amplio

Frente Amplio, asamblea Patricia Mora, candidata a la vicepresidencia del país, protesta contra los hoteles siete estrellas. Foto: Alber Marín (Alber Marín)

En Venezuela los chavistas están requetefelices porque han logrado lo que todos los izquierdistas buscan, ser todos iguales... pero hacia abajo, en la miseria, eso para ellos es la igualdad.

Y si no me creen, observemos hacia adentro. Suray Carrillo Guevara, candidata a diputada del Frente Amplio por Guanacaste, brinca para que no se invierta en el aeropuerto internacional de Liberia porque los guanacastecos no lo usan.

¿Por dónde llega el turismo, con famosos incluidos?, ¿le habrá servido de algo el aeropuerto a don Frankling Chang y a su empresa Ad Astra Rocket que da trabajo a los liberianos?

Durante el debate de guananoticias.com le preguntaron: ¿cuál sería su agenda legislativa para elevar la competitividad del aeropuerto guanacasteco?

Contestó: “Yo hago una pregunta. De nosotros los guanacastecos, ¿cuántos usamos esos vuelos? Ni siquiera a veces para ir a San José, verdad...”

Pero ella no está solita. Patricia Mora, también del FA y candidata a vicepresidenta, dijo que les pedirá a los empresarios que dejen de construir hoteles de 7 estrellas en Guanacaste porque, esta provincia “conoce del hambre”.

“Vamos a decirles a los señores millonarios que no sean tan desvergonzados, que dejen de estar construyendo hoteles de 7 estrellas en una provincia que conoce del hambre”, dijo en una gira, en la que pidió el voto para José María Villalta.

Y por supuesto, no olvidemos a la excandidata a la vicepresidencia, Dagmar Facio, quien en el 2013 afirmó que admiraba la a la Venezuela de Hugo Chávez.

“La Venezuela de hoy es diferente. Es una Venezuela del pueblo... yo prefiero a la Venezuela del pueblo, a la que hoy se manifiesta, que aquella que yo conocí hace 22 años”.

Avisados estamos.