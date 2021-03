Otra bronca que tienen es que la pandemia nos ha maltratado tanto que la gente no comerá cuento (eso espero) con milagrosas promesas. Deberán ser muy claros en cómo pondrán este país en marcha, en especial cuando algunos de los actuales diputados bombardean, con fines electorales, los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Me los imagino en la silla presidencial, sin plata y sin cara para pedir prestado por la mala fama que tendremos de no honrar los acuerdos.