¡Orgullo mundial! Costa Rica conquista la portada de la prestigiosa National Geographic

Las impresionantes playas, volcanes, bosques y experiencias auténticas que ofrece Costa Rica volvieron a captar la atención internacional.

Ahora serán admiradas por millones de personas gracias a un amplio reportaje publicado por National Geographic Traveller del Reino Unido, considerada una de las revistas especializadas en turismo más importantes del planeta.

La filosofía del “Pura Vida” ocupa un lugar especial dentro del reportaje internacional. (Cortesía/Cortesía)

La edición de junio de 2026 de la prestigiosa publicación eligió al país como protagonista de su portada y de su reportaje principal bajo el título “Costa Rica: de Costa a Costa”, una invitación a descubrir la diversidad natural, cultural y paisajística que ha convertido al territorio nacional en uno de los destinos más admirados por viajeros de todo el mundo.

De Manuel Antonio al Caribe

Las páginas de la revista muestran algunos de los escenarios más espectaculares del país mediante fotografías de gran formato y tomas aéreas que resaltan la belleza de lugares emblemáticos como Punta Catedral, en el Parque Nacional Manuel Antonio; el Volcán Arenal y los exuberantes paisajes del Caribe costarricense.

La biodiversidad costarricense conquista a una de las revistas de viajes más prestigiosas del mundo. (Cortesía/Cortesía)

La publicación destaca experiencias que permiten a los visitantes conocer de cerca la esencia del país, desde encuentros culturales con comunidades indígenas Bribri hasta la observación del quetzal en los bosques nubosos de San Gerardo de Dota.

También sobresalen los atardeceres en el Parque Nacional Corcovado, considerado uno de los sitios con mayor biodiversidad del planeta.

El turismo sostenible sigue siendo uno de los principales atractivos del país. (Cortesía/Cortesía)

Turismo sostenible como sello nacional

El reportaje dedica un espacio importante al modelo turístico costarricense, reconocido internacionalmente por promover el desarrollo sostenible y la protección de los recursos naturales.

La observación responsable de la flora y fauna, las cabalgatas en comunidades cercanas al volcán Arenal y la exploración de ecosistemas marinos forman parte de las experiencias destacadas por la publicación británica, que presenta al país como un destino donde la aventura y la conservación caminan de la mano.

El Volcán Arenal forma parte del recorrido visual que muestra la diversidad de Costa Rica. (Cortesía/Cortesía)

Angélica Herra, coordinadora de mercado en Europa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), explicó que este reconocimiento es resultado de una estrategia de posicionamiento que la institución desarrolla desde hace varios años en mercados europeos de alto valor.

“Esta portada y el reportaje principal en un medio global como National Geographic Traveller en su versión británica es el resultado de una de las acciones promocionales que forman parte de una estrategia de posicionamiento que el ICT mantiene en Europa.

Punta Catedral, en Manuel Antonio, fue una de las imágenes destacadas por la revista británica. (Cortesía/Cortesía)

“Este es un mercado prioritario para Costa Rica, integrado por viajeros conscientes y de alto valor que buscan conectar con nuestra esencia sostenible”, afirmó Herra.

La funcionaria explica que el trabajo fue desarrollado de manera conjunta entre el área de promoción turística del ICT en Europa y la agencia de relaciones públicas Four Communications, con el objetivo de fortalecer la presencia de Costa Rica en uno de los mercados más relevantes para la industria turística nacional.

Costa Rica vuelve a posicionarse entre los destinos más atractivos para viajeros europeos. (Cortesía/Cortesía)

La cultura del “Pura Vida”

Uno de los aspectos que más llamó la atención del equipo editorial fue el significado del famoso “Pura Vida”, expresión que aparece reflejada en los textos de bienvenida y en la temática principal del reportaje.

La publicación describe este concepto como una filosofía profundamente ligada a la identidad costarricense, basada en el disfrute de las cosas simples, la cercanía entre las personas, la hospitalidad y la conexión permanente con la naturaleza.

Los atardeceres ticos destacan entre las experiencias recomendadas por la revista. (Cortesía/Cortesía)

La cobertura es producto de varios meses de trabajo que incluyeron visitas de periodistas especializados al país, permitiéndoles conocer de primera mano diferentes regiones turísticas y experiencias que posteriormente fueron escritas para la edición especial.

Ventana para millones de viajeros

La exposición internacional que obtiene Costa Rica con esta publicación es significativa. Según los cálculos del ICT, el reportaje podría alcanzar a más de 1,2 millones de usuarios únicos mensuales en plataformas digitales, además de la circulación de más de 58 mil ejemplares impresos en el Reino Unido.

Los bosques nubosos de San Gerardo de Dota cautivan a observadores de aves de todo el mundo. (Cortesía/Cortesía)

Este tipo de presencia representa una oportunidad para seguir atrayendo viajeros interesados en experiencias auténticas, turismo sostenible, biodiversidad y contacto directo con la naturaleza.

Marca tendencias mundial

National Geographic Traveller es considerada una de las publicaciones de viajes más respetadas del mundo. Respaldada por la tradición periodística y científica de National Geographic, la revista se ha consolidado durante décadas como una referencia para viajeros que buscan conocer destinos desde un punto de vista cultural, ambiental y humano.

Costa Rica vuelve a posicionarse entre los destinos más atractivos para viajeros europeos. (Cortesía/Cortesía)

Su prestigio internacional está en la calidad de sus reportajes, fotografías y contenidos especializados, que suelen enfocarse en experiencias auténticas y en la relación entre los viajeros, las comunidades locales y la naturaleza. Aparecer en sus páginas representa una importante ventana para cualquier destino turístico.

Además, la revista ha sido una impulsora constante del turismo responsable, promoviendo prácticas sostenibles y una mayor valoración de los ecosistemas y culturas locales.

El pura vida y la gran riqueza natural es un tremendo imán turístico. (Cortesía/Cortesía)

Precisamente, esos principios coinciden con la imagen que Costa Rica ha construido a nivel internacional y que hoy vuelve a recibir reconocimiento en una de las publicaciones más influyentes del sector turístico mundial.

Bellezas de Costa Rica conquistan a la prestigiosa revista “National Geographic Traveller” del Reino Unido (Alonso Tenorio/La Nación)

Todo tipo de biodiversidad es algo que encanta a turistas de todo el mundo. (John Duran)

Bellezas de Costa Rica conquistan a la prestigiosa revista “National Geographic Traveller” del Reino Unido (John Duran)