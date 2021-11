Óscar Arias busca a escolar que hoy tendría 45 años

El baúl de los recuerdos del expresidente Óscar Arias Sánchez está lleno de imágenes de sus dos períodos al frente del país.

A menudo comparte fotos en su perfil de Facebook y lo vemos con líderes mundiales tanto dentro como fuera de Costa Rica.

Este miércoles, para sorpresa de quienes lo siguen en la red social, publicó una inusual y simpática de su primer mandato, entre 1986 y 1990.

“Me encantaría saber quién es esta estudiante”, escribió don Oscar, quien todo lo que recuerda es que la foto fue tomada durante un acto de aquella primera administración.

Sabor a Costa Rica. Para el expresidente Arias, esta foto resume lo que somos los ticos. Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

La publicación generó un montón de comentarios. Hasta las 5 de la tarde de este miércoles tenía más de 630, había sido compartida 209 veces y tenía 3.600 “me gusta”. Es decir, hay un buen movimiento que apoya la búsqueda de don Oscar.

A veces sucede que, con misiones que parecen imposibles, poco a poco surgen pequeñas pistas, lo que pasa es que en este caso no vimos un solo comentario que diera luz.

Doña Maricruz Quirós le preguntaba a don Óscar si recordaba en cuál escuela fue el evento, ya que la niña trae uniforme escolar, pero el exmandatario no lo sabe.

Otro comentario es de Lindsy Chévez, quien no deja de tener razón al comentar “qué lindo recuerdo, ella (refiriéndose a la niña) ni debe saber que existe esa foto”.

Quien fue más lejos con información fue doña Sonia González Rodríguez, que afirmó: “La maestra que está atrás es Vera Maroto. Ella a lo mejor sabe quién es la niña. La foto está bellísima”.

Agustín Molina aportó un cálculo sobre la posible edad actual de la niña: “Puede andar en unos 45 años”.

La publicación de don Óscar, como a tantos más, nos llamó la atención y quisimos saber detalles adicionales de la llamativa imagen.

¿Por qué esa foto, don Óscar?

Tengo miles de fotos y revisando una partecita de mi colección, que es enorme, me encontré esa, que me gustó muchísimo. Es muy especial, me encantó la chiquita ahí arrecostada en mi rodilla.

Otro recuerdazo. Don Óscar también publicó esa foto suya cuando era bien chiquillo. Actualmente tiene 81 años. Tomada del Facebook de Óscar Arias. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

¿Ni una idea de quién es la niña?

Nada. Ninguna. No tengo la menor idea.

¿La publicó porque le gusta, nada más?

No. La puse porque sería lindísimo que ella vea la foto, se reconozca y me llame para saber qué fue de ella, qué ha sido de su vida, dónde vive.

¿En verdad le gustaría encontrarla?

Claro. Me encantaría que aparezca como una gran profesional, realizada y con una linda familia.

¿Por qué la subió a Facebook?

Tengo claro que las redes sociales son bien útiles en estos casos, es que yo no recuerdo dónde fue hecha la foto ni la fecha, pero sí estoy seguro que fue durante mi primera ocasión como presidente, nada más.

¿Es la primera vez que sube una foto así?

Subo fotos de vez en cuando, actuales y del pasado. Esta foto me pareció muy especial y veo que tuvo una muy buena acogida en redes sociales, a la gente también le encantó.

1987. Foto del año en que ganó el Premio Nobel de la Paz. Foto tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

¿Qué le hizo sentir esa foto, qué le dijo ese momento que le gustó tanto?

Es que esa foto, esa foto tan linda, demuestra exactamente lo que es Costa Rica… lo que era, por lo menos. Una niña que con toda su inocencia y naturalidad se acerca al presidente del país y aprovecha su rodilla para arrecostarse sin ningún temor de nada, sin guardaespaldas que se lo impidan. Eso somos, esa belleza de país somos.

Muy comentado. Esta foto de Arias (derecha) conversando con el también expresidente, José Figueres (izquierda) y Manuel Mora, fallecidos ambos, también tuvo muchos comentarios en redes sociales. Foto tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez. (Tomada del Facebook de Óscar Arias Sánchez)

¿De qué más le hizo acordarse sobre su primera presidencia?

Que siempre fui un presidente muy accesible a la gente y eso lo disfruté mucho, a la gente. Los chiquillos llegaban mucho.

Esa primera administración estuvo fundamentalmente basada en buscare la salida pacífica a los conflictos armados en Centroamérica, entonces, aparecía mi foto con el nombre: Óscar Arias. Por eso, los chiquillos no me decían don Óscar u Óscar, me decían Óscar Arias, porque lo leían tal cual de las fotos. (Por la pacificación de América Central le fue otorgado el premio Nobel de la Paz en 1987).

También me hizo recordar que en esa primera administración la meta era construir 80 mil viviendas y por eso se inauguraron muchas urbanizaciones; a esos eventos llegaban muchas familias y siempre duraba más yo saludando y compartiendo con la gente que lo que duraba el propio acto oficial.

¿Todos a ayudar?

Sí. Espero que aparezca esa niña que hoy es toda una mujer, sería una sorpresa demasiado satisfactoria para mí, muy linda. Eso sí, que me llame, sería lindo tomarnos un café.

¿Se siente un “influencer”?

No. Es de vez en cuando que publico, por ahí en Facebook, otro día en Twitter, pero no soy tan metido, las redes sociales son para las nuevas generaciones.