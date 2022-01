Óscar Arias: “Fue tanta la emoción de la eliminatoria que me fui al mundial en Italia”

El expresidente de Costa Rica Óscar Arias Sánchez recuerda perfectamente la tremenda alegría que vivió junto a su familia, y todo el país, cuando a los 55 minutos del partido, un cabezazo del jugador Pastor Fernández sirvió para que Costa Rica clasificara a su primer mundial, el de Italia 1990, porque con ese gol le ganamos 1-0 a El Salvador.

“Estaba en el Estadio Nacional con mi familia, eso jamás lo olvidaré. Como yo era presidente del país (fue presidente del país de 1986 a 1990 y el partido fue el 16 de junio de 1989) la federación de fútbol me invitó al estadio y hasta pude bajar a la cancha, finalizado el partido, a celebrar la histórica clasificación.

El expresidente Óscar Arias Sánchez ha sido siempre un amante del fútbol y un fiel a la selección nacional (Archivo)

“Todavía guardo con mucho cariño una foto que me tomaron justo en el momento en que me estoy dando un tremendo abrazo con Gabelo Conejo, portero titular de ese partido. Gabelo fue un tremendo portero, muy bueno”, recordó don Óscar cuando conversamos con él para revolcarle el baúl de los recuerdos en momentos en que otra vez la Selección y la política se vuelven a unir.

El próximo jueves, por ejemplo, la Sele se juega ante Panamá, en el Estadio Nacional, el seguir viva hacia al Mundial de Catar 2022 y las campaña política para las elecciones del 6 de febrero está en lo más y mejor.

Por eso, a lo largo de esta semana, presentaremos a varios expresis para que nos cuenten cómo se vive esa poderosa mezcla de fútbol y política.

Don Óscar terminó su gobierno el 8 de mayo de 1990.

“Fue tanta la emoción de la eliminatoria que me fui con la familia a disfrutar el mundial en Italia aquel 1990 una vez que dejé la presidencia. En verdad no podía dejar de vivir ese primer mundial con los muchachos, lo tenía muy claro, por eso no hubo dudas del viaje a Italia”, explicó el expresidente.

Pastor Fernández (mediotapado al centro) acaba de cabecear la pecosa que significó el 1-0 ante El Salvador y el boleto a Italia 1990. Archivo.

Estuvo en Mondoví

Tampoco olvida don Óscar que su viaje a Italia incluyó hasta visitar a los seleccionados en Mondoví, un pueblito italiano de habitantes campesinos, amigables y amantes del fútbol, en donde Tiquicia tuvo su cuartel general.

Mondoví queda en la provincia de Cúneo, en la región de Piamonte.

Justo cuando don Óscar se abrazó con Gabelo Conejo. Captura de pantalla. (Archivo)

“Conviví con ellos varios días en Mondoví, eso son de los días que atesoro en mis recuerdos porque los disfrutamos mucho. Me encantó que había un ambiente de mucha entrega y trabajo por parte de los jugadores, estaban sorprendidos por la nueva experiencia, pero al mismo tiempo decididos a darlo todo por su país… como buenos ticos”, recuerda don Óscar.

De un pronto a otro, estando el recuerdo en Mondoví, el expresidente saltó de inmediato al 20 de junio del 1990, justo al minuto 87 del tercer partido mundialista, ante Suecia, le volvió a pasar la película justo desde el cabezazo de Alexandre Guimaraes, en la media cancha, para que Hernán Evaristo Medford Bryan se pegara la carrera de su vida y anotara el 2-1 con que le ganamos a los suecos.

“¡Qué alegría! Qué celebración ese día y cómo viví en el estadio (Luigui Ferraris) esa tremenda emoción. Ve, esos son recuerdos para toda la vida”, aseguró.

También recordó con mucho cariño el primer partido del mundial italiano contra Escocia (ganamos 1-0) y la derrota 1-0 contra Brasil, en el segundo encuentro.

Apoyo total. No importa con quién o el día que juegue la Sele, don Óscar siempre apoya al máximo y siempre buscar ir al estadio. Archivo. (Archivo)

Fútbol y política

“La política y el fútbol, el deporte en general, terminan siendo como primos hermanos. El espíritu deportivo es el mismo que debe mandar en la política. Un político va a una elección como un futbolista va a un partido, con el mismo espíritu de que se puede ganar y perder, y de que se debe estar preparado mentalmente para aceptar tanto la derrota como el triunfo”.

Para demostrar la buena y sana relación que tienen el fútbol y la política, don Óscar recordó que para la Copa Mundo 2006, en Alemania, Ángela Merkel, en aquel momento canciller de Alemania, lo invitó al mundial y por eso estuvo en el partido inaugural entre Costa Rica y Alemania que perdimos 4-2. Don Óscar estuvo sentado entre doña Ángela y la exgloria del fútbol alemán y mundial, Franz Beckenbauer.

El fútbol y el expresidente siempre han sido buenos amigos. Archivo. (Archivo)

“En ese mundial, doña Ángela y yo compartimos mucho, nos conocimos bastante y a partir de ahí quedó una muy buena relación, tanto así, que ella fue un pilar fundamental en la posterior firma del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la Unión Europea, fue la primera vez en la historia que la Unión Europea firmó un tratado con una región y no únicamente con un país. Pienso que el fútbol colaboró”, asegura don Óscar.

El próximo jueves 27 de enero, a las 8:05 de la noche, Costa Rica se enfrenta a Panamá en un partido más de la ruta mundialista rumbo a Catar 2022, es un partido durísimo, que se jugará en el Estadio Nacional y el expresidente, sin ninguna duda, dice que ganaremos, además, asegura que estaremos en Catar. ¡Dios lo oiga!