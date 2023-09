Pachanga cultural y artística calentó salida de la antorcha por la pampa guanacasteca

Bajo el pleno sol guanacasteco de mediodía, Angélica Guevara Obando recibió la antorcha de manos de la ministra de educación, Anna Katharina Müller Castro, para así dar los primeros pasos del recorrido del fuego de la independencia en territorio nacional.

El estudiante nicaragüense Juan Marlon Pérez llevó el fuego de la indpendencia a suelo tico. (Cortesía)

El trayecto en la pampa guanacasteca comenzó a las 12:15 p. m., no sin antes vivir una verdadera fiesta cultural y patriótica entre las delegaciones de Nicaragua y Costa Rica que participaron del acto oficial para recibir en Tiquicia la tradicional antorcha.

La actividad protocolaria inició poco antes de las 10 a. m., cuando varios grupos del Ballet Folclórico Nacional de Nicaragua hicieron alarde de su talento artístico, con bailes, música y trajes típicos.

A las 12:15 p. m. la ministra de Educación le entregó la antorcha a Angélica Guevara Obando, estudiante del Liceo Nocturno La Cruz. (Cortesía)

Fue tal el ambientazo de fiesta en la frontera de Peñas Blancas que ni la ministra Müller aguantó las ganas de tirarse a pista. Y su homóloga de Nicaragua, Lilliam Moreno se mandó a mover también el esqueleto.

Ministra De Educación Baila En Peñas Blancas

El pachangón patrio apenas comenzaba, a la espera de que el fuego independiente aterrizara en ese punto fronterizo. Hasta que el estudiante nicaragüense Juan Marlon Pérez López, del municipio de Rivas, arribó a las 11:40 a. m. con la tea proveniente de suelo pinolero.

Angélica Guevara Obando fue la estudiante encargada de inaugurar el recorrido de la antorcha, en Peñas Blancas. (Cortesía)

Era el turno de los estudiantes de Guanacaste para sus presentaciones artísticas y discursos que daban la bienvenida a la llama centroamericana. Hasta que pidieron la presencia de Angélica Guevara, la madre de dos hijos y estudiante del Liceo nocturno La Cruz, encargada este año de iniciar el recorrido.

“Tengo esta recompensa tan grande que es representar a las madres solteras de Costa Rica. No me lo esperaba, me siento feliz y honrada, me siento una mujer fuerte y luchadora”, dijo la madre, de 28 años de edad, minutos antes de comenzar su marcha.

La primera parada de la antorcha fue en el cantón de La Cruz. (Cortesía)

Y con esa misma tenacidad que ha demostrado en su vida, así tomó la antorcha y comenzó a trotar, rumbo al centro de La Cruz. De hecho, el famoso mirador de ese cantón se convirtió en la primera parada oficial del fuego de la independencia.

En ese lugar, los estudiantes de las comunidades costeras de La Cruz encendieron su propia antorcha para bajar hacia sus centros educativos, mientras que el fuego principal siguió hacia Liberia.

Recorrido Inicial De La Antorcha En Costa Rica

Se espera que la Antorcha de la Independencia llegue a Cañas, Guanacate, la noche de este miércoles.

Para este jueves, se espera la llegada a las 5:30 a. m., al parque de Esparza de Puntarenas. El trayecto total en nuestro país será de 378 kilómetros.