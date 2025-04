Paciente con cáncer cuenta las complicaciones que le ha tocado vivir en el hospital de Cartago

Virginia Sánchez es una vecina de La Unión de Cartago que tiene que viajar frecuentemente al hospital de esa provincia porque enfrenta un cáncer y por eso está en tratamiento.

Ella fue diagnosticada con cáncer de seno en julio de 2023 y como en el hospital Max Peralta no había suficientes especialistas, la mandaron al Calderón Guardia. Ahí la operaron y luego la remitieron al centro médico de Cartago para que recibiera quimioterapia y radioterapia.

Virginia Sánchez enfrenta el cáncer y pasa calamidades al recibir quimioterapia. (Cortesía)

A doña Virginia le ha ido muy bien con el tratamiento y con la atención médica, dice que todos la han tratado muy bien, pero a la hora de hablar de la infraestructura hospitalaria, sí tiene muchas quejas.

Para empezar, contó que recibe quimioterapia en una “casita” pequeña que está a unos 50 metros del edificio principal del Max Peralta. Dice que ese lugar no está hecho para que personas con cáncer y que a veces se meten unos ventoleros terribles que meten basura y polvo.

También dice que cuando hace mucho calor es terrible y que hay que llevar temprano porque si no se tiene que quedar de pie para recibir el tratamiento.

“Me ha tocado llegar una o dos horas antes para poder agarrar campo porque no hay ni 20 sillas y somos muchos pacientes. Dependiendo del caso, tiene uno que quedarse recibiendo el tratamiento en la sala de espera por falta de espacio. Cuando reparten la comidita, uno se la tiene que comer en la silla si agarró y si no de pie, no hay de otra.

Sin duda urge un nuevo hospital en Cartago. (Rafael Pacheco)

“Ese lugar no es apto para recibir un tratamiento tan pesado como lo es la quimioterapia, urge el nuevo hospital”, aseguró la paciente.

Doctora habló sin pelos en la lengua

La doctora Janice Sandí, vicepresidenta de la Unión Médica, participó esta semana en una comparecencia en la comisión de la Asamblea Legislativa que investiga las presuntas irregularidades de la Caja Costarricense de Seguro Social, y habló como decimos los ticos, a calzón quitado, sobre los problemas que hay en el hospital de Cartago. Entre los puntos que tocó está el tema denunciado por doña Virginia.

“Yo los reto, señores (diputados), para que ustedes vayan y visiten el área de quimioterapia del hospital Maximiliano Peralta, el área de quimioterapia es la representación de todo lo que no hay que hacer en un servicio de salud de primer nivel como es la Caja Costarricense de Seguro Social”, relató.

“Desde el hacinamiento masivo de pacientes con cáncer, hasta un lugar totalmente inadecuado, mal ventilado, mal iluminado, tiene absolutamente todas las características no para tener una orden sanitaria, sino para ponerle un candado, pero los que están ahí adentro son los pacientes a los que les estamos salvando la vida de cáncer, y la administración del hospital ha hecho un esfuerzo mayúsculo para moverlos a otra área un poquito más digna y con mayor espacio”, agregó.

El gobierno se opone a la construcción del hospital en el terreno que se tiene previsto. (Rafael Pacheco)

También dijo lo que se vive en otras áreas del centro médico.

“Imagínense ustedes un servicio de Emergencias totalmente colapsado, los colegas en especialidad llegan a hacer la atención de una interconsulta, ahí usted no sabe ni quién es quién, cómo está organizada, pacientes en camillas en pasillos puestos sin números... todo provocado por el hacinamiento”, comentó.

Los adultos mayores están en peligro

Otro de los motivos por los que la doctora alzó la voz, fue por la atención a los adultos mayores, ya que asegura que no hay espacio para atenderlos como ellos merecen.

Comentó que se iba a alquilar un edificio que estaba a 300 metros del hospital y cuando ya todo estaba listo, pusieron trabas y se trajeron abajo el plan.

Doctora narra las terribles cosas que se viven en el Max Peralta

“Ahí siguen hacinados (los adultos mayores), en salas de espera de 20 personas y hay 60, mezclados en salas de espera con psiquiatría, geriatría, fisiatría y neumología, todos en una misma sala de espera, ¿ustedes se pueden imaginar eso? Usted lleva a un adulto mayor al hospital y tiene a la par una persona con una tuberculosis, con la fragilidad que tiene un adulto mayor.

“La ley 7600 ahí ni existe, es desconocida en el hospital Maximiliano Peralta, es imposible, están hablando de un edificio de 1880 y de 1974, el más reciente de los años 90, señores, tendríamos que desalojar el hospital para hacer cumplir la ley 7600 para hacer las remodelaciones, ¿ustedes creen que eso se puede hacer?“, manifestó Sandí.

La directora del hospital, Krisia Díaz, dice que, por año, se invierten entre 500 a 800 millones de colones de mantenimiento; sin embargo, al ser un edificio muy viejo, eso no es suficiente.

“Hay muchas áreas críticas en el hospital. La de quimioterapia es quizá la más urgente y donde se inició ya el trabajo de remodelación tras liberarse un espacio.

“El servicio de Emergencias no cumple con las condiciones… Todas las zonas del hospital están hacinadas, las baterías sanitarias insuficientes, las salas de espera están en calidad de insuficiente para la demanda que tenemos”, detalló la directora.