Paciente con cáncer murió esperando el ROP: mamá cuenta llena de dolor la historia de su hijo

Doña María Cristina Gutiérrez Núñez siente un gran dolor en su pecho porque hace un año tuvo que pasar por el dolor más grande que puede vivir una madre: sepultó a uno de sus hijos.

Un cáncer le arrebató la vida a Jorge Jesús Salas Gutiérrez, cuando tenía 43 años.

Mamá de hombre que murió esperando el ROP cuenta la historia. (Shutterstock)

La mujer contó a La Teja que el dolor tan grande de haber perdido a su hijo está acompañado de una enorme frustración, ya que él falleció esperando el pago del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Él fue diagnosticado en 2020 con cáncer de tiroides con metástasis en los dos pulmones grado 4 y en el 2023 le encontraron un tumor en el cuello.

LEA MÁS: Hermano de paciente con cáncer se cansó de ver injusticia y dio un grito desesperado para recibir ayuda

Le pusieron quimioterapia y radioterapia, pero la enfermedad no cedió. La doctora que lo trataba le dijo que le quedaban dos años de vida.

A raíz de eso en febrero de 2024 le dieron la pensión por Invalidez Vejez y Muerte, pero el ROP no, porque eso lo dan poco a poco.

Loa magistrados le dieron la razón al hombre una semana después de que falleció. (Mayela López)

“Él me pidió que lo ayudara a poner un recurso de amparo para que le dieran al ROP. Lo pusimos en abril del 2024 porque en el banco lo que le dijeron es que en la epicrisis no decía que él estaba desahuciado, pero no hacía falta, ya la doctora había dicho que le quedaban dos años de vida.

“El 21 de abril yo interné a mi hijo ya muy mal, casi no podía respirar porque el cáncer le había afectado los pulmones, el 28 de abril falleció”, contó doña María Cristina.

LEA MÁS: Pacientes con enfermedades graves tendrán una preocupación menos en su lucha por el ROP

Ganó el recurso pero ya había muerto

Los magistrados analizaron el caso y le dieron la razón al paciente. Ordenaron al banco entregarle el ROP al hombre a más tardar en 8 días, pero ya para ese momento él había fallecido hacía una semana.

“El recurso de amparo se ganó, pero el banco, cuando se dio cuenta que mi hijo había fallecido, hicieron la consulta a la Sala Constitucional para ver qué podían hacer, y la Sala les contestó que ellos tenían que seguir el reglamento. La beneficiaria era yo, tenían que darme el dinero, pero me han hecho esperar un año”, dijo la dolida mamá.

ya se aprobó una ley para entregar el ROP a pacientes con enfermedades graves. (Archivo)

Ella contó que está en trámites para pedir que le den ese dinero que le corresponde.

Doña María Cristina se siente indignada de saber que su hijo murió sin poder disfrutar la plata del ROP, que tanto le costó ahorrar en vida, por eso celebra que hace poco en la Asamblea Legislativa se aprobó un proyecto de ley para que los pacientes con enfermedades graves puedan recibir el ROP completo, hasta dice que le hubiera gustado que esa ley llevara el nombre de su hijo.

LEA MÁS: Paciente con cáncer logró que operadora de pensiones le entregue toda su platita

Ahora bien, ella va más allá y apoya el proyecto de ley que está en la corriente legislativa y que pretende que los trabajadores reciban el ROP completo cuando se pensionan. Ella siente que eso es lo justo.

“Sí, estoy de acuerdo en que a cada persona que se pensiona, ya sea por invalidez o por vejez, se le dé su dinero porque para eso se ahorró”, argumentó la mujer.

Recientemente presentaron dos proyectos de ley sobre el ROP en la Asamblea Legislativa. (Rocío Sandí Z.)

“Mi hijo tenía planes con esa plata que no pudo recibir, es una ingratitud, una injusticia. Él fue un gran hijo, un gran ser humano y pasó los últimos meses de su vida intranquilo por todo lo que pasó, ninguna persona debería pasar por algo así”, aseguró.

Dos proyectos sobre el ROP

El diputado Gilbert Jiménez fue quien presentó en abril pasado un proyecto de ley sobre el ROP.

El cambio que la iniciativa propone es permitir que todos los trabajadores que se pensionen o tengan edad de pensión, ya sea bajo el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS o un régimen público sustituto, puedan retirar el total de su ROP en un solo acto, sin importar la fecha en que accedan a la pensión.

Desde hace años, muchas personas están pidiendo que eso sea una realidad, ya que dicen que nada hacen con tener esa plata ahorrada en un banco, cuando la están necesitando.

Hay polémica sobre cuál es la mejor forma de que se entregue el ROP. (Shutterstock)

Hasta ahora, al llegar a la edad de jubilación, los afiliados pueden acceder a sus fondos mediante diferentes modalidades de retiro, dependiendo de su saldo acumulado y las regulaciones vigentes.

Quienes adquirieron el derecho a la pensión antes del 1 de enero de 2021 pueden optar por un pago en mensualidades durante 30 meses hasta agotar el saldo o retirar el dinero en cuatro pagos de un 25% del acumulado, el primero de los cuales se entregará 60 días después de la solicitud.

En cuanto a quienes se hayan pensionado a partir del 1 de enero de 2021 y hasta el 18 de febrero de 2030, podrán retirar los fondos acumulados en sus cuentas en rentas temporales por un plazo equivalente a la cantidad de cuotas aportadas al ROP.

Además, la diputada Rocío Alfaro, del Partido Frente Amplio, presentó hace unas semanas un proyecto de ley que tiene como fin que las personas pensionadas entre el 1 de enero del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2029, reciban el ROP en desembolsos durante dos años y no por el resto de su vida.