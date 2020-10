Sin embargo, explica la desamparadeña, que a eso de las nueve de la noche hubo cambio de turno y se fue la doctora Delgado, llegando otro doctor, quien por más que Michelle le preguntó el nombre no quiso dárselo, además le dijo que con la dexametasona estaba bien, que se podía ir por sus propios medios, entonces ella le respondió que no podía hacerlo porque tiene Covid-19, pero asegura que eso no le importó y le dijo que no había ambulancias en ese momento y que se fuera como pudiera.