Padre Sergio anuncia fiesta navideña: “¡Volvemos al estadio, volvemos a la cancha!”

El padre Sergio Valverde, presidente y director de la Asociación Obras del Espíritu Santo, confirmó que este 2021 la XXI Fiesta de Navidad ¡Jesús: a tus niños los cuida tu iglesia!, será presencial y en la tradicional casa donde siempre se realizó, el Estadio Nacional, en La Sabana.

En realidad, explicó el sacerdote, esta celebración navideña para 35 mil niños se dividirá en varias fiestas desde el 17 y hasta el 24 de diciembre en todo el país.

Lo que se vivirá en el Estadio Nacional, el 19 de diciembre, son las dos más grandes fiestas, para 20 mil niños: 10 mil disfrutarán a partir de las 8:30 de la mañana y los otros 10 mil pequeñitos tendrán su fiestica a partir de la una de la tarde. Son dos celebraciones por el tema de la pandemia.

Regresa. El padre Sergio regresa al Estadio Nacional para hacer la Fiesta de Navidad de miles de niños. Archivo. (Jeffrey Zamora R)

“¡Volvemos al estadio, volvemos a la cancha! Mucha gente me dijo que cómo se me ocurría pensar en hacer la fiesta en tiempos de pandemia, que no la hiciera, pero siempre les dije que eso mismo quisiera el diablo. Dios siempre hace llover bendiciones y en esta amada Costa Rica la gente y las empresas siempre responden. Los niños merecen alegrías”, asegura el padre Sergio.

El viernes 17 de diciembre comienzan las alegrías de los niños en Limón. A las 9 a.m. en Telire, Talamanca y Valle La Estrella, se entregarán canastas navideñas cargadas de alimentos y un lindo regalo para tres mil niños; a las 2 de la tarde las entregas serán en Limón centro y Barra de Parismina.

Para el 21 de diciembre habrá fiesta en el estadio Edgardo Baltodano de Liberia, serán dos celebraciones, a las 9 de la mañana y 1 de la tarde, cada una con 1.200 niños. En Tilarán es a la una de la tarde y a las cuatro de la tarde es en Las Juntas de Abangares.

El padre Sergio reconoce que todavía les hacen falta 10 mil regalos, porque ya tienen 25 mil bien empacaditos, además, les faltan jugos y manzanas, por eso pide la colaboración de todo el pueblo tico.

Felicidad. En total, 35 mil niños de todo el país celebrarán esta Navidad con jamita y regalito. Foto Eduardo Vega Arguijo. (Eduardo Vega Arguijo)

Si usted quiere ser parte de estas fiestas para niños de muy escasos recursos, puede hacer su donación por medio de Sinpe a los siguientes números oficiales: 8959-2020 y 8367-7000.

Por tierra, por aire y por mar, serán trasladados los paquetes de comida y los regalos para cada pequeñito y así poder alegrar corazones y hogares, como desde hace 21 años.

Por aire, gracias a un helicóptero que hará más de 10 viajes, se les pondrán sonrisas a los chiquitos de Talamanca. Por mar, el miércoles 22 de diciembre, disfrutarán 600 niños de la Isla de Chira, a partir de las nueve de la mañana.

Cada entrega y cada fiesta se hará bajo estrictos protocolos sanitarios, por eso, todos los niños y papás que asistan deberán usar mascarilla en todo momento. Habrá alcohol en gel y lavado de manos, así como respeto absoluto al distanciamiento.

El miércoles 22 de diciembre habrá fiesta en el estadio Lito Pérez de Puntarenas para 1.500 niños a partir de las 9 a.m. y para otros 1.500 a partir de la una de la tarde.

En el gimnasio multiuso de Upala, el jueves 23 de diciembre, hay alegría a las 9 a.m. para 600 niños y a la una de la tarde para otros 600.

Faltan 10 mil. Todavía faltan miles de juguetes, usted puede ayudar donando por Sinpe a los siguientes números oficiales: 8959-2020 y 8367-7000. (Eduardo Vega Arguijo)

Las celebraciones de este año cierran el 24 de diciembre en las oficinas centrales de la Asociación Obras del Espíritu Santo, en barrio Cristo Rey de San José, con dos fiestas, cada una para 400 niños, a las 9 a.m. y 2 p.m.