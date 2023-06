Padre Sergio echó agua bendita en Repretel debido al maleficio contra 11 periodistas

El padre Sergio Valverde, de Obras del Espíritu Santo, tuvo que salir en una pura carrera para Repretel (en La Uruca) con una buena cantidad de agua bendita y la Biblia, ya que 11 periodistas encontraron maleficios en su contra y debido a eso estaban con la peluca parada.

Les vamos a contar paso a paso cómo sucedió todo. Durante la primera semana de junio, comenzó a llegar un olor bien hediondo en la entrada del edificio de Repretel. Nadie sabía de dónde venía, pero cada día se ponía peor el asunto.

El padre Sergio Valverde con mucho amor fue a bendecir el edifico de Repretel. (Mayela Lopez C)

Ya cansados del olor, algunos empleados comenzaron a buscar de dónde venía esa pestilencia, por lo que un camarógrafo encontró once frascos de vidrio que olían a podrido.

Cuando revisaron los frascos, les pareció raro que estuvieran dentro de una bolsa y acomodados en una de las maceteras. Además, se dieron cuenta de que dentro de cada frasco venía el nombre de un periodista de Repretel, incluso de algunos que ya no están en la empresa; se trata de comunicadores de Canal 6 y de NC 11.

Al darse cuenta de que eso era algo muy parecido a lo que conocemos como maleficio, todo el mundo se puso a temblar, especialmente los once periodistas cuyos nombres estaban en los frascos.

El asunto se puso tan, pero tan espeso, que a partir de ahí muchos de los comunicadores no tuvieron paz y algunos ni querían ir a trabajar por miedo a que apareciera otro maleficio con el nombre de ellos.

Como el ambiente en Repretel se comenzó a poner muy tenso debido al miedo que sentían los empleados, la empresa tomó una decisión y habló con el padre Sergio Valverde, a quien le contaron todo lo que vivieron y le pidieron el favor de que les ayudara con el tema.

Este es uno de los tarros que apareció en Reprtel. (Cortesía)

El padre Sergio, quien es superservicial, se fue para Repretel con agua bendita (eso ocurrió la semana pasada). Ya con el sacerdote ahí, varios trabajadores se acercaron al lugar en el que encontraron los maleficios y junto con el padre hicieron una oración. Además, el padrecito echó agua bendita por todos lados y dejó todo en manos de Dios.

No se ha identificado quién echó esos maleficios. Lo que muchos trabajadores aseguran es que lo hizo una experiodista, ya que esta había advertido que haría algo parecido.

“No me dañan”

Doña Grettel Alfaro, quien trabajó hasta hace poco en NC11 y está en estos momentos en Europa, nos atendió muy amablemente para hablar sobre el tema del maleficio colectivo.

Esta es una foto de doña Grettel Alfaro justo en el edificio de Repretel donde trabajó por varios años. (Rafael Pacheco Granados)

La buscamos porque uno de los 11 nombres que venían en los frascos con maleficios era el de ella.

Alfaro nos confirmó la situación y nos respondió lo siguiente: “Me contaron que habían aparecido varios tarros con nombres adentro, que el padre Sergio fue a hacer una bendición a Repretel y que se había llevado los tarros. Solo sé que uno de los tarritos tenía mi nombre y el de otros compañeros de hace más de 15 años (algunos aún permanecen en el canal).

Los tarros tenían adentro este líquido bien hediondo. (Cortesía)

“Solo tengo que decir que esas brujerías dañan más a la persona que las pone, es alguien que no está bien. Siento que a mí, por lo menos, no me ha perjudicado porque durante toda mi vida he demostrado, con hechos, que soy una persona de bien, que trabaja honestamente y que mis actos siempre están basados en valores y principios sólidos.

“La persona que puso eso lo hizo con un propósito, que no sabremos cuál fue, pero uno pensaría que tenía el interés de dañar a sus compañeros de trabajo”.

Pasan cosas extrañas

Buscamos al experto en temas paranormales, Israel Barrantes, de Investigación ParanormalCR y nos dijo que no es la primera vez que escucha sobre temas de este tipo en el edificio de Repretel.

“Vieras cómo me gustaría ir con mis compañeros a hacer una investigación profunda en ese edificio de Repretel de La Uruca, nos han hablado que ahí suceden cosas extrañas, paranormales, sobre todo por las noches. Recordemos que ese edificio antes de Repretel fue un hotel, quién sabe si pasó algo raro ahí.

En estas hojas estaban los hombres de los periodistas. (Cortesía)

“Por supuesto que los maleficios existen y si la persona sabe sobre el tema puede lograr maleficios muy poderosos. Es muy importante que el padre Sergio haya ido a orar y echar agua bendita, eso ayuda muchísimo, fue de lo mejor que pudieron hacer”, aseguró Barrantes, quien nos adelantó que hará gestiones con la gerencia de Repretel para ver si lo dejan hacer una investigación fantasmal en el lugar.

Contactamos a jefes de Repretel como Paul Ulloa de NC11 y Randall Rivera de Canal 6, así como a don Fernando Contreras, presidente de la empresa, para ampliar sobre el tema, pero no nos han respondido.