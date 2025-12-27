Padre Sergio Valverde les alegra la Navidad a niños guatemaltecos a pesar del intenso frío

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo viajó este viernes 26 de diciembre a Guatemala y este sábado 27 celebró la primera de dos fiestas navideñas que tiene programadas en ese país.

Esta primera gran celebración navideña inició a las 9 de la mañana en el departamento de Totonicapán que tiene casi 500 mil habitantes y grandes necesidades económicas.

En Totonicapán, Guatemala, celebró el padre Sergio, el sábado 27 de diciembre, una fiesta navideña para 7.500 niños. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

Con tremenda alegría y un salón multiusos repleto de pequeñitos, el padre Sergio celebró, mientras levantaban la imagen de un niñito Jesús, el nacimiento de Jesús y, entre aplausos y gritos, se armó el fiestón.

Los niños ya conocen al sacerdote tico y lo buscan siempre para abrazarlo y disfrutar con él. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

Ese salón multiusos, junto a otra zona a cielo abierto, también cargada de niños, permitió albergar un total de 7.500 menores entre ambos sitios.

El padre Sergio cargó una imagen del niñito Jesús y lo compartió con los niños. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

En verdad que se pudo notar el calor que el sacerdote tico lleva a Guatemala, sobre todo en Totonicapán que en estos momentos está a 8 grados centígrados, o sea, pasan tremendo frío.

Obras del Espíritu Santo dice presente en Guatemala. La segunda fiesta es el domingo 28 de diciembre, en Ciudad de Guatemala. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

“Un aplauso al Niño Jesús nacido en Belén”, pidió el padrecito para casi de inmediato, como tanto le gusta, ponerse a cantar, y lo hizo con un villancico muy conocido, el cual dice: “Con mi burrito sabanero voy camino de Belén”.

Cada niño recibió 10 libras de pollo crudo y dos cajas de nuggets de pollo sin cocinar para llevar a sus casas, en un departamento donde la mayoría de los habitantes no tienen acceso a agua potable ni electricidad.

Alegría, evangelización, fiesta, regalitos y comida, llevó el sacerdote tico. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

Es la primera de dos celebraciones navideñas que el padre Sergio hará en tierras chapinas; la segunda será este domingo 28 de diciembre en la capital, Ciudad de Guatemala, y con eso cerrará su presencia en Centroamérica, alegrándoles la Navidad a más de 15 mil niños de la región.

La iglesia católica local abrió las puertas de par en par al padre Sergio y la fiesta navideña para niños. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

Las fiestas centroamericanas comenzaron el pasado viernes 12 de diciembre en Honduras, un día después viajó a El Salvador.

Cientos de niños estaban desde temprano esperando la fiestica para ellos. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

El 24 de diciembre cientos de niños recibieron sus regalos en Nicaragua, pero el sacerdote no estuvo presente, solo se enviaron los regalos, debido a la situación política ya conocida en el país hermano.

El padre bailó, cantó, alabó y compartió con todos los niños chapines. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

En total, entre las fiestas en Costa Rica y Centroamérica, más de 50 mil niños recibieron regalos, tuvieron fiesta y la pasaron superalegres.

En Centroamérica hubo 4 fiestas de Obras del Espíritu Santo y se cubrieron 5 países, para un total de 15 mil niños. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

El pasado domingo 21 de diciembre fue la fiesta más grande en el Estadio Nacional de San José.

Vean este otro lugar, es al aire libre y está a la par del salón cerrado. Igual el padre Sergio salió a celebrar y bendecir. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

En esa fiesta unos 35 mil pequeñitos recibieron un lindo regalo, alimentación y disfrutaron de payasos y desfiles.

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo viajó el pasado viernes 26 de diciembre a Guatemala y el sábado 27 celebró la primera de dos fiestas navideñas. La primera, ésta, en Totonicapán para 7.500 pequeñitos. (Cortesía/Obras del Espíritu Santo)

