Padre Sergio Valverde les alegra la Navidad a niños guatemaltecos a pesar del intenso frío

El padre Sergio Valverde de Obras del Espíritu Santo viajó este viernes 26 de diciembre a Guatemala y este sábado 27 celebró la primera de dos fiestas navideñas que tiene programadas en ese país.
Esta primera gran celebración navideña inició a las 9 de la mañana en el departamento de Totonicapán que tiene casi 500 mil habitantes y grandes necesidades económicas.
Con tremenda alegría y un salón multiusos repleto de pequeñitos, el padre Sergio celebró, mientras levantaban la imagen de un niñito Jesús, el nacimiento de Jesús y, entre aplausos y gritos, se armó el fiestón.
Ese salón multiusos, junto a otra zona a cielo abierto, también cargada de niños, permitió albergar un total de 7.500 menores entre ambos sitios.
En verdad que se pudo notar el calor que el sacerdote tico lleva a Guatemala, sobre todo en Totonicapán que en estos momentos está a 8 grados centígrados, o sea, pasan tremendo frío.
“Un aplauso al Niño Jesús nacido en Belén”, pidió el padrecito para casi de inmediato, como tanto le gusta, ponerse a cantar, y lo hizo con un villancico muy conocido, el cual dice: “Con mi burrito sabanero voy camino de Belén”.
Cada niño recibió 10 libras de pollo crudo y dos cajas de nuggets de pollo sin cocinar para llevar a sus casas, en un departamento donde la mayoría de los habitantes no tienen acceso a agua potable ni electricidad.
Es la primera de dos celebraciones navideñas que el padre Sergio hará en tierras chapinas; la segunda será este domingo 28 de diciembre en la capital, Ciudad de Guatemala, y con eso cerrará su presencia en Centroamérica, alegrándoles la Navidad a más de 15 mil niños de la región.
Las fiestas centroamericanas comenzaron el pasado viernes 12 de diciembre en Honduras, un día después viajó a El Salvador.
El 24 de diciembre cientos de niños recibieron sus regalos en Nicaragua, pero el sacerdote no estuvo presente, solo se enviaron los regalos, debido a la situación política ya conocida en el país hermano.
En total, entre las fiestas en Costa Rica y Centroamérica, más de 50 mil niños recibieron regalos, tuvieron fiesta y la pasaron superalegres.
El pasado domingo 21 de diciembre fue la fiesta más grande en el Estadio Nacional de San José.
En esa fiesta unos 35 mil pequeñitos recibieron un lindo regalo, alimentación y disfrutaron de payasos y desfiles.
Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.