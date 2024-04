Padre Sergio Valverde obtendrá una distinción a la que muy pocos costarricenses pueden aspirar

El padre Sergio Valverde será el primer costarricense en recibir una distinción en vida. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

El padre Sergio Valverde, de las Obras del Espíritu Santo será el primer costarricense en ser reconocido como ciudadano distinguido, por parte de la Asamblea Legislativa estando vivo.

La Comisión de Honores del Congreso dio el aval para que el padrecito sea reconocido por su trabajo en favor de muchas personas que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.

En la actualidad, Valverde ayuda a más de 200 mil personas, en distintas partes del país.

Avalan distinciones honoríficas a padre Sergio Valverde, Dionisio Cabal y profesor Uladislao Gámezhttps://t.co/HqC0bklypB — Asamblea Legislativa (@asambleacrc) April 26, 2024

Dereck Ramírez, uno de los beneficiados con la asociación y actual colaborador de esta organización, contó en la Asamblea Legislativa, cómo el padre Sergio le cambió la vida.

“Más que un sacerdote se convirtió en mi papá y se convirtió en mi héroe. Les digo esto porque hace 14 años lo conocí. Dios me regaló esta oportunidad, porque hace 14 años pensaba que no tenía un futuro en la vida, con doce años andaba en las calles fumando. Dios me regaló la oportunidad de conocerlo a él”, destacó.

El diputado Fabricio Alvarado también resaltó el trabajo del padrecito, quien inició con su proyecto en Cristo Rey, en los barrios del sur de San José.

Esta comisión también dio el visto bueno para darle distinciones honoríficas al costumbrista, escritor y músico Dionisio Cabal, quien falleció en el 2021 y al profesor Uladislao Gámez Solano, exministro de Educación Pública, quien estableció la obligatoriedad de la educación secundaria.