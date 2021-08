Padre Sixto Varela sobre la sanción que recibió: “Me voy a casa con mis papitos”

“No estoy dejando la parroquia ni me piden esto por haber cometido algún delito contra el sexto mandamiento (quiere decir aquí que no cometió ninguna falta a sus votos de castidad). No me he robado un solo cinco de la comunidad donde estoy todavía. No tengo ningún otro problema que amerite una sanción de este tipo”.

Este es tan solo un párrafo dicho por el sacerdote Sixto Varela, quien nos envió un audio para dar su versión sobre la suspensión de seis meses que recibió por parte de la diócesis de Alajuela.

Durante seis meses el padre Sixto no podrá celebrar misa en público. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. Durante seis meses el padre Sixto no podrá celebrar misa en público. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. (Facebook de Sixto Varela)

El pasado viernes la diócesis publicó en su perfil de Facebook una carta firmada por el padre Luis Hernández Solís, responsable diocesano de comunicación, en la cual suspenden al padre Sixto y se le pide que renuncie a su cargo de cura párroco de la parroquia Patriarca San José, en el barrio San José de Alajuela.

El padre Hernández nos explicó que la decisión de separar a Varela de su cargo se da porque acumuló tres amonestaciones.

“Los sacerdotes, cuando faltamos en algo en nuestro oficio, podemos ser sancionados con una amonestación, en este caso el padre Sixto acumuló tres, una por hacer comentarios contra la Conferencia Episcopal, otra por hablar en contra del Gobierno y la tercera por desobedecer un decreto en el que se prohibió realizar misas en latín”, detalló el religioso.

Se defiende, pero acepta el castigo

La Teja buscó a Varela, quien quiso bajarle el tono al castigo y aseguró que aunque no está de acuerdo lo respetará.

“Sé que las noticias corren y que luego, como el teléfono chocho, se van agregando y diciendo cosas que no son.

“Monseñor Bartolomé (Buigues Oller, obispo de Alajuela) me ha pedido un tiempo, que me vaya un tiempo de gracia a la casa de mis papás, seis meses, una especie de medio año sabático, con el agravante, si se puede utilizar ese término, de que solo voy a poder celebrar la eucaristía allí en casa de mis papás, con ellos y mi familia que viva ahí conmigo”, dijo Varela.

Asegura el sacerdote que no ha cometido ningún pecado y que por eso regresará a su parroquia. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. Asegura el sacerdote que no ha cometido ningún pecado y que por eso regresará a su parroquia. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. (Facebook de Sixto Varela)

El cura asegura que cuando le informaron de la sanción le dijeron que lo tome como un tiempo para valorar lo que es ser sacerdote.

“Su excelencia considera que es bueno un tiempo, así me lo dijo y por eso me atrevo a compartirlo: ‘Es bueno tocar fondo’; esto en el sentido de que yo vea las riquezas que tiene el ministerio y valore esto de estar en una comunidad como lo valoro ciertamente y el ministerio sacerdotal en sí.

“Entonces, ¿por qué (la suspensión)?, podría preguntarse alguno. Bueno, porque su excelencia considera que han sido reiteradas muestras de desobediencia de mi parte. Quizás en algunas podría tener razón. No porque haya sido un acto como tal de desobediencia, sino porque tal vez faltó un poquito de comprensión de una parte y de otra.

Varela aceptó que se equivocó con algunas publicaciones que hizo en sus redes sociales y que no piensa apelar la suspensión.

“Unido a eso, pues deslices que he cometido en redes sociales en algún comentario…y bueno, posiblemente habrá otras cosas que, por lo menos yo no estoy enterado, pero bueno.

“Sé que se puede seguir un proceso canónico, que yo podría apelar, que podría hacer un montón de cosas, pero no voy a hacer nada de eso, amo a la iglesia y me someto en este momento a la obediencia de mi obispo.

Tres meses en México y tres aquí, estará el actual cura párroco de la parroquia Patriarca San José en barrio San José de Alajuela. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. Tres meses en México y tres aquí, estará el actual cura párroco de la parroquia Patriarca San José en barrio San José de Alajuela. Foto tomada del Facebook del padre Sixto. (Facebook de Sixto Varela)

Retiro en México

El sacerdote aprovechará los seis meses de suspensión para ir a un retiro en México.

“Estaré en casa en San Ramón. Iré a México tres meses, a un instituto que monseñor ha conseguido para que me acompañe espiritual, sicológicamente. Así dice por lo menos la página (en Internet) de este instituto, que el acompañamiento lo dan los Misioneros del Espíritu Santo, entonces aprovecharé este espacio para reflexión, para apartarme un poco de un montón de situaciones… bueno, para meditar también qué quiere Dios de mi vida.

“Me voy tranquilo. Estaré en San Ramón, mi teléfono seguirá siendo el mismo. No voy a cambiar el número.

Agregó que como religioso siempre dará la cara.

“Hago esto (dar la cara) primero porque siempre he criticado que a veces pasan cosas en la iglesia y los que primero se esconden somos los sacerdotes y que las cosas no se dicen claramente.

“Yo quiero decirlo claramente, no hay ningún delito tipificado en el código de derecho canónico como para que se dé una sanción de esta magnitud, pero no importa que sea así, yo lo acepto, tengo paz y me voy tranquilito para casa de mis papitos”.

Los pecados del padre Sixto

Las polémicas y pasadas de tono publicaciones de Varela en sus redes sociales sumaron para que fuera suspendido.

En una ocasión comparó a la diputada Paola Vega del PAC con un caballo.

Al presidente de la República, Carlos Alvarado, lo comparó con Herodes por la aprobación del reglamento para el aborto terapéutico.